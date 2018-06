Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La periodista Soledad Jarquín Edgar denunció que tras el atentado del pasado sábado en el que falleció su hija, la fotorreportera María del Sol Cruz Jarquín, desaparecieron su cámara fotográfica y su computadora, donde archivaba evidencia del trabajo que cumplía en Juchitán, en la región del Istmo de Oaxaca.

En declaraciones al Centro Nacional de Comunicación Social, la ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 2006, reiteró que el ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Francisco Montero, mandó a su hija, quien era jefa del departamento de Comunicación Social de la dependencia, a “apoyar” la campaña de su hermano, Hageo Montero, aspirante a presidente municipal de Juchitán.

Relató que se enteró del asesinato de Pamela Terán, candidata a la segunda concejalía por la coalición que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero nunca imaginó que su hija fuera una de las víctimas del atentado.

Ni personal de la SAI ni el candidato o algún empleado de la campaña de Hageo Montero llamó a la familia de María del Sol.

Jarquín Edgar supo después que en el vehículo donde también murió el chofer identificado como Adelfo Guerra, viajaba su hija.

“No intuía que era mi hija… más tarde me dijeron: la fotógrafa se llamaba Sol y usaba lentes de color rojo”, declaró.

Antes de trasladarse de Chiapas donde impartía un curso, fue contactada por un empleado del Servicio Médico Forense (Semefo), dependiente de la Fiscalía General del Estado, para indicarle que el cuerpo de su hija estaba en las instalaciones de la dependencia.

“Mi hija estaba sola en una plancha del Semefo, ya sin su ropa, tapada con una toallita… y no había nadie, ni del personal de la secretaría, ni del candidato habían ido a ver qué había pasado con mi hija. Esta es la hora que yo no tengo noticia del ex secretario de Asuntos Indígenas, ni del candidato”, lamentó Jarquín Edgar.

“Cuando fuimos a recoger sus pertenencias, tampoco estaba su cámara fotográfica, ni su computadora“, declaró la periodista.

La petición de la comunicadora es que se sancione al ex funcionario por hacer uso de recursos públicos y del personal de la secretaría para campañas políticas. Además, hizo un llamado para que los reporteros y reporteras del país no salgan a trabajar hasta que haya garantías para ello. “Yo no voy a descansar hasta que haya justicia“, sentenció.

A las exigencias de Jarquín Edgar se sumaron colectivos y organizaciones de periodistas y pro mujeres.

En el último reporte de Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca se informa que en la actual administración, que encabeza Alejandro Murat, suman 181 feminicidios, ya contabilizando los de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín y la candidata Pamela Terán.

