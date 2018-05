¿Preso político o político preso?

Nos cuentan que a la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, hasta los miembros de su propio partido le reprochan no entender la diferencia entre un preso político y un político preso. Estas críticas, nos aseguran, no se hicieron esperar luego de que este fin de semana la dirigente considerara al ex secretario general del PRI Alejandro Gutiérrez como un preso político del gobernador de Chihuahua Javier Corral (PAN). Ante ello, nos señalan, el mandatario dijo que tal postura es una prueba de que Morena tiene un pacto con la Presidencia de la República, pues de otra forma no se entiende cómo pretenden salvar el “honor” de alguien acusado de desviar 250 millones de pesos para campañas. Incluso, ayer el candidato morenista a diputado federal por esa entidad, Marcelino Gómez, dijo que Gutiérrez es un delincuente que ayudó al ex gobernador César Duarte a saquear el estado, y que de preso político no tiene nada. Así, los de casa contradicen a doña Yeidckol.

Enoja desbandada en gobierno de NL

En Nuevo León, nos platican, la ciudadanía está molesta porque el gabinete del gobierno independiente que encabezaba el hoy candidato presidencial Jaime Rodríguez Calderón quedó prácticamente desmantelado antes de cumplir los tres años de vida. En ese sentido, nos detallan, lo que más irrita a los neoleoneses es que las deserciones ocurrieron principalmente porque los funcionarios decidieron sumarse a la campaña de El Bronco e incluso algunos emprendieron la propia para buscar nuevos cargos. Nos señalan que tan sólo después de que don Jaime pidió licencia, los titulares de seis dependencias se separaron de sus cargos y ayer se sumó a ellos Fernando Turner, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, quien, nos comentan, podría subirse a la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Crece acoso en Universidad de Guadalajara

El problema de acoso sexual en la Universidad de Guadalajara, nos comentan, es tan grande que comienza a ser inocultable, pues una profesora y una alumna han decidido denunciar penalmente al coordinador de la carrera de Antropología, Horacio Hernández. El problema, nos cuentan, es que antes de proceder ante la fiscalía local, ambas quisieron hablar con el abogado general de la casa de estudios, Francisco Peña Razo, sin embargo él simplemente no respondió. En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades se sabe que el directivo denunciado es protegido del secretario general de la UdeG, Alfredo Peña, o al menos es lo que don Horacio presume. ¿Por qué el mutis de las autoridades universitarias?, se preguntan los estudiantes.

Panistas se surten con la cuchara grande

Las campañas electorales de algunos candidatos a diputados locales en Veracruz, nos aseguran, arrancan con algunas sorpresas. Un ejemplo es Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada panista en el Congreso local, ya que, nos dicen, no sólo buscará el voto en una candidatura uninominal, sino que ante la dificultad que enfrenta para ganar en el distrito de Xalapa, también fue incluido en la lista de plurinominales. El panismo veracruzano, nos aseguran, se despacha con la cuchara grande.