Veracruz.— El juez Décimo Séptimo de Distrito del estado de Veracruz con residencia en Xalapa ordenó a jueces locales notificar en un plazo no mayor a tres días si existe o no una orden de aprehensión en contra de Estrella Elías Mansur, ex directora del DIF estatal durante el gobierno de Javier Duarte de Ocha.

La orden ocurre luego de que la ex funcionaria presentó un amparo para conocer si había un proceso penal en su contra y los jueces locales se negaron a informarle su situación para una adecuada defensa.

Al dar contestación, sólo se limitaron a informar que no había proceso penal abierto en contra del apoderado legal del DIF estatal, pero no aclararon el estatus de Elías Mansur, quien ocupó la dirección del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia cuando supuestamente se asignaron contratos por 112 millones de pesos a empresas fantasma.

“Toda vez que señalan que no existe orden de aprehensión girada en contra (…) del apoderado general; sin embargo, de la demanda de amparo se advierte que la solicitante del amparo lo es XXXXX; por lo que, deberán aclarar ese aspecto, esto es, si existe o no orden de aprehensión girada en relación con la última citada”.