Un juez de Veracruz concedió una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, ex gobernador de la entidad, por el delito de desaparición forzada en perjuicio de al menos 13 personas.

Ahora corresponde a la Fiscalía de Veracruz solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que requiera la autorización del gobierno de Guatemala para ejecutar la orden de detención contra el ex mandatario, explicaron fuentes allegadas al caso.

Lo anterior, debido a que el ex gobernador fue extraditado por dicho país en julio de 2017 y, de acuerdo con las normas internacionales, los gobiernos no pueden fincar nuevos delitos a los extraditados sin previa autorización de quien los entrega. De no aprobar la ejecución de la orden de aprehensión, Duarte no podrá ser enjuiciado por la desaparición forzada que la fiscalía veracruzana intenta imputarle por su probable participación en el homicidio y ocultamiento de 13 cadáveres, hechos por los que tres ex funcionarios de su administración permanecen detenidos.

En enero de 2016 fueron ubicados los restos de al menos 19 personas en la zona conocida como La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.

Según la fiscalía de Veracruz, por instrucciones del ex director general de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, y la ex delegada de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio Parroquia, —actualmente detenidos—, sólo se reportó el hallazgo de seis cuerpos.Por esto también fue detenido y vinculado a proceso el ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Zurita.

Los 13 cadáveres restantes son los que constituyen la acusación del Ministerio Público local por desaparición forzada contra Javier Duarte.

Uno de esos cuerpos fue llevado a la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde, según pesquisas, se simuló su hallazgo a pesar de que ya había sido identificado como David Lara Cruz, elemento de la SSP de Veracruz. Los otros 12 cuerpos no fueron reportados oficialmente y aún se desconoce su identidad y ubicación, ya que los testimonios de la FGE indican que fueron entregados a la SSP local.