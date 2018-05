Ciudad Victoria.- Los reporteros, corresponsales, editores y camarógrafos de Grupo Imagen firmaron un desplegado en el cual exigieron justicia por el asesinato en Ciudad Victoria del periodista Héctor González Antonio.

“Condenamos y a la vez exigimos justicia para que se esclarezca el asesinato de nuestro amigo y compañero Héctor González Antonio, quien se desempeñaba como corresponsal de los medios de nuestro grupo y medios locales de Tamaulipas”, indica el texto que firman todos los corresponsales y el personal de la redacción en la Ciudad de México.

Agregan que el dolor y la impotencia de perder a un compañero los hace reflexionar sobre “la embestida que han ejercido grupos criminales en contra de nuestra profesión, considerada ya a nivel internacional de alto riesgo”.

El gremio no debe permitir un asesinato más, añaden, y dicha exigencia no sólo es para las autoridades estatales de Tamaulipas, sino también las federales, que no han implementado políticas públicas que garanticen la seguridad y el libre ejercicio.

El Grupo Imagen considera que el asesinato de Héctor González Antonio confirma el riesgo de ser periodista en México y en particular en Tamaulipas, “hacemos un llamado a las autoridades estatales y federales para que esclarezcan el caso con la prontitud que amerita”.

Enviaron sus condolencias para la familia del comunicador y urgen que se garantice la protección que necesita.

