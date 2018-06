Oaxaca de Juárez.- El titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca (SAI), Francisco Javier Montero López, presentó la noche del domingo su renuncia al cargo tras el asesinato en un ataque armado de la candidata a segunda concejal Pamela Terán, y en el que también murió María del Sol Cruz Jarquín trabajadora de la dependencia, así como el chófer de la camioneta en que viajaban, Adelfo Guerra.

Soledad Jarquín, periodista y madre de Sol Cruz, aseguró que su hija fue obligada por el titular de la SAI a trabajar en la campaña electoral de su hermano Hageo Montero López, quien compite a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza en la región del Istmo de Tehuantepec, o de lo contrario sería despedida.

Francisco Montero negó haberla comisionado a realizar actividades proselitistas para beneficiar a la candidatura de su hermano. Según el ahora ex responsable de la SAI, fue Sol Cruz quien le pidió permiso para quedarse unos días en Juchitán.

“Nunca comisioné a Sol, el 29 de mayo que iniciaron las campañas municipales me preparé a ver un tema en Ixtepec y después de la hora en que podía participar, ir a visitar a mi hermano en Juchitán. Como ocho o nueve de la noche que debíamos regresarnos a Oaxaca, ella me dice oiga jefe permítame quedarme, quiero estar unos días acá y vivir de cerca este proceso. Eso que dicen que la obligué, es ofender la memoria de Sol, porque Sol era una mujer con carácter, inteligente y con decisión propia”.



De acuerdo con Francisco Montero, Sol Cruz se quedó en principio en su casa que se encuentra en la localidad de La Ventosa; pero posteriormente, por cuenta propia decidió hospedarse en un hotel en Juchitán para evitar el traslado diario hasta su casa. El miércoles le habló, dijo, para informarle que estaba prevista otra actividad en Ixtepec y que posterior a ella, se regresarían a Oaxaca este domingo.

“Después me enteré del atentado contra Pamela pero nunca me imaginé que Sol iba ahí”, afirmó.

Cuándo se le cuestionó el por qué darle permiso de quedarse en Juchitán y participar en la campaña electoral cuando se supone que tenía responsabilidades como funcionaria, respondió que fue por la relación de confianza y amistad.

“No pensé que fuera a pasar esto, tal vez mi error fue darle permiso, decirle ok Sol quédate. Pero ella me lo pidió. Sólo me pidió quedarse unos días, ya sabía que nosotros debíamos regresar al Istmo.



“Decir que soy un asesino, sólo porque le di mi permiso de quedarse, o porque tomé una decisión, uno no está pensando en cosas negativas”.

Francisco Montero afirmó que decidió separarse del cargo tras platicar con su familia sobre la situación y los señalamientos en su contra. “Para permitir que se hagan las investigaciones y con eso, permitir que todas esas malas lenguas se callen, lo haré el día de hoy. Deberíamos tener más sensibilidad en el momento de publicar y hacer señalamientos indebidos a una persona. Tengo 25 años en el servicio público, he ocupado diferentes cargos y es la primera vez que alguien me acusa”.

Finalmente, negó que haya trabajadores de la SAI comisionados a campañas electorales de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como se ha denunciado en redes sociales y en medios de comunicación.

