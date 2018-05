[email protected]

La Caravana de la Realidad del Norte, liderada por familiares de personas desaparecidas o víctimas de feminicidio, llegó a la Ciudad de México el pasado 24 de mayo, buscando la atención de las autoridades federales ante la indiferencia del gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral, denunciaron.

“A casi dos años del gobierno de Javier Corral, ni siquiera nos ha recibido”, señaló José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, desaparecida a los 14 años, el 19 de mayo de 2009.

En el aniversario nueve de su desaparición, la caravana partió de Ciudad Juárez, integrada por familiares de víctimas y activistas en contra de la militarización, así como de los proyectos de explotación de recursos naturales en el Valle de Juárez, a fin de exigir a las autoridades federales su intervención.

Alrededor de 30 personas en dos camionetas recorrieron 2 mil kilómetros en seis días. Pasaron por Chihuahua, Saucillo, Jiménez, Torreón, Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro antes de arribar a la CDMX. En cada ciudad pegaron las pesquisas con los rostros de sus hijos y otros desaparecidos, tuvieron ruedas de prensa y reuniones con otras agrupaciones.

En la capital del país, los integrantes de la caravana se reunieron con autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes se comprometieron a acompañar sus casos.

Norma, luchar contra indiferencia

Jade también sabe de indiferencia y ha visto en dos ocasiones cómo intentaron asesinar a su madre, Norma Andrade. La primera vez, el 2 de diciembre de 2011 en Ciudad Juárez, cuando salían de su casa un hombre se acercó y le disparó en cinco ocasiones. Una de las balas se detuvo en su pecho antes de lograr atravesar su corazón.

Al hospital en el que la operaban llegó una llamada en la que dijeron que si la atendían asesinarían a los médicos de la institución. Y sacaron a Norma que fue trasladada a la Ciudad de México, donde se tuvo que quedar en condición de desplazada.

Dos meses después un hombre tocó a su puerta en la delegación Coyoacán y la apuñaló en el cuello. Jade, de entonces 12 años, fue quien pidió ayuda y llamó a los cuerpos de rescate.

Pero Norma en realidad no es la madre de Jade, aunque ella, a sus 19 años, la mira y le dice “mamá”. Norma Andrade es abuela de Jade y la intentaron asesinar por buscar al responsable de asesinar, violar y torturar a su hija Lilia Alejandra García, de 17 años y que tenía dos hijos, Jade de un año 8 meses y Caleb, de cinco meses. Ahora Jade es más grande que su madre y aún no tiene respuesta y no sabe por qué ni quién la asesinó.

Desde 1994 hay un grupo de hombres que ha secuestrado, violado, torturado y asesinado a mujeres y niñas en Ciudad Juárez y Norma Andrade junto a su defensa aporta la evidencia científica contundente para dar con al menos uno de los responsables a través de la identificación del semen de uno de los agresores hallado en el cuerpo de Lilia Alejandra.

Sin embargo, han pasado 17 años sin justicia ni respuesta desde que privaron de la libertad a Lilia Alejandra García, un 14 de febrero de 2001. La mantuvieron en cautiverio una semana, antes de dejar su cuerpo enredado en una cobija, tirado en un terreno baldío el 21 de febrero.

El cuerpo de Lilia Alejandra tenía marcas de sujeción en las muñecas, escoriaciones en la cabeza, una fractura craneoencefálica, golpes en la nariz, en ambos pómulos, en los ojos, lesiones en el cuello, así como múltiples heridas en la región vaginal y anal.

Uno de los registros que se logró identificar del semen encontrado en el cuerpo de Lilia, coincide también con el que se halló en los cuerpos de otras cuatro menores de edad asesinadas: Rocío Cordero, de 10 años; Rosa Isela Tena, de 14 años; Sonia Ivette Sánchez, de 13 años y Coral Arrieta, de 17 años, de acuerdo con David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

Con el perfil genético del agresor se solicitó un cruce con la base de datos de empleados de Gobierno del Estado de Chihuahua. El 5 de junio de 2010 el Ministerio Público informó que: “Existe una coincidencia en el haplotipo del cromosoma y el cual corresponde a una muestra de sangre en la tarjeta del c. Enrique Castañeda Ogaz, agente ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado, que murió asesinado el 19 de febrero de 2010”.

A partir de esa información se realizaron más pruebas que llevaron a determinar que el semen encontrado no era de Enrique Castañeda Ogaz, pero sí de alguien de su familia paterna. Hasta el momento no han realizado las diligencias para investigar a todos los familiares.

La ineficiencia del Estado para resolver el caso llevó a Norma Andrade y al Estado Mexicano a enfrentarse en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la audiencia del 7 de mayo de este año el Estado Mexicano aceptó su responsabilidad internacional. Ahí, en Puerto Rico, Norma Andrade así como el abogado David Peña y la abogada Michel Salas conocieron al ministerio público, Sergio Castro, que está encargado de la investigación del caso de Lilia Alejandra, quien apenas tiene con la carpeta cuatro meses.

A pesar de que las investigaciones han tardado más de 17 años, dos semanas después de la audiencia en la CIDH, el recién encargado de la carpeta, Sergio Castro, dio con el presunto responsable, de acuerdo con un boletín que publicó la Fiscalía General del Estado el domingo 20 de mayo y en el que nombra a las niñas que están relacionadas con el caso de Lilia Alejandra pero sin señalar directamente a ésta. Unos días después, luego que el ministerio público hablara con Norma y su defensa y estos le dijeran que van a investigar a fondo la relación real del detenido con los casos, el boletín fue eliminado.

El sábado 19 mientras la Caravana de la Realidad del Norte partía de Chihuahua, Manuel Navarro era ingresado al Cereso luego de confesar, sin que se le cuestionara por eso, que asesinó al menos a diez niñas entre 1994 y 2005.

Cuando le comentan a Norma sobre la eliminación del boletín de la Fiscalía, dice tranquila, como se ve un objeto caer sin esperar que se detenga, “no me sorprende para nada”.

Así que, de pronto, surgió una persona en la carpeta que no había sido mencionada ni aparecía en alguna línea de investigación y está detenida, mientras que la persona que aparece como principal sospechosa en la línea que se ha seguido los últimos diez años, sigue sin ser llamada a comparecer para hacer las pruebas genéticas.

Norma dice que no puede dar detalles de la presentación del presunto responsable para no entorpecer las investigaciones, pero que le queda claro que con Javier Corral la justicia del estado estará peor si se pone a fabricar culpables.