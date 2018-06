En el arranque del programa “Campaña de Seguridad y Prosperidad” (CSP) el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que este consiste en la creación de un grupo de trabajo, compuesto por varias agencias, que trabajará en conjunto con la intención de mejorar la seguridad y la calidad de vida a lo largo de este corredor de manera binacional. “Nuestros pilares principales son respeto, confianza, seguridad y prosperidad”, dijo.

El programa, además de promover el intercambio de información, fomenta la denuncia anónima para denunciar a objetivos destacados identificados por ambos gobiernos como los responsables de delitos diversos que aquejan a la sociedad en Texas y Tamaulipas.

Dieron a conocer los nombres de nueve objetivos criminales prioritarios: Juan Gerardo Treviño Chávez, “El Huevo”; Luis Miguel Mercado González, “El Flaco Sierra”; Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”; Petronilo Moreno Flores, “El Panilo”; Luis Alberto Blanco Flores, “El Pelochas”; Juan Miguel Lizardi Castro, “Miguelito”; Andrés Martínez Granados, “El Pause”; Agustín Ordorica López y Luis Bravo Bautista Ramírez.



El gobierno de Tamaulipas y siete agencias federales de Estados Unidos arrancaron hoy en Hidalgo, Texas, el programa CSP que representa el esfuerzo binacional más grande en contra de grupos delictivos que operan en la región fronteriza.

El gobernador y el Comandante de la Fuerza Conjunta, Manuel Padilla Jr., fueron los funcionarios de ambos países en dar a conocer el arranque de la CSP.

El gobierno de Tamaulipas participa en este programa a través de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, y por parte de Estados Unidos están integrados: Homeland Security, que agrupa a las agencias Air Marine Office, Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations y Border Patrol; Departamento de Estado, Drug Enforcement Agency, y U.S. Citizenship and Immigration Services.

Las agencias estadounidenses participan a través del grupo conjunto Joint Task Force-West, originalmente creado para el combate a la delincuencia en el corredor de Texas y es actualmente comandado por Manuel Padilla Jr.

msl