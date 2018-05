Culebra le da publicidad a candidata

En la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, nos cuentan, una serpiente “dio la nota” en la campaña por la presidencia municipal. Resulta que la candidata del PAN-UDC a la alcaldía, Elva Muñoz Rojo, mejor conocida como Ñeca Muñoz, acababa de salir de un mercado al que acudió para conseguir el voto, cuando en el estacionamiento se topó con el enorme reptil de casi dos metros de largo que estaba debajo de una camioneta. El animal, nos detallan, fue descubierto por un niño, quien gritó asustado: “Una víbora, una víbora”, lo que horrorizó a la gente; sin embargo, doña Elva no se inmutó e incluso, cuando llegaron los elementos del Departamento de Bomberos para llevarse a la serpiente, ella misma les dio instrucciones de cómo atraparla y meterla en una bolsa. Nos comentan que la abanderada no tuvo problemas en lidiar con la “culebra pollera” porque desde su infancia está relacionada con todo tipo de animales y ahora, este curioso animal le valió publicidad gratis. Así las campañas en el norte.

Sin elecciones en San Dionisio del Mar

Nos platican, desde Oaxaca, que en San Dionisio del Mar no se instalarán casillas para las próximas elecciones debido a un conflicto entre la autoridad municipal priísta y los opositores a parques eólicos, quienes se hacen llamar Asamblea de Pueblo. Según nos explican, estos últimos alegan que la alcaldesa, la primera mujer que gobierna la zona huave, Teresita de Jesús Luis, quiere reelegirse, pero no ha realizado obras de gran impacto social, además de que, según ellos, ha manipulado los apoyos para damnificados a favor de sus seguidores. Nos dicen que para evitar un enfrentamiento, el Instituto Electoral decidió que ahí no se votará, como pasó hace cinco años atrás, lo que representa un duro golpe a la democracia.

El Bronco defrauda a jóvenes, pero lo admira youtuber

El encuentro entre el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, y Marcela Aguirre, La Mars, nos cuentan, sigue dando de qué hablar en Nuevo León, la tierra de El Bronco. Según nos cuentan, los neoleoneses no olvidan que el pasado domingo, en Tijuana, ambos personajes intercambiaron halagos, al grado de que la joven de 17 años, famosa por criticar al “sistema retrógrado”, aseguró que si tuviera edad para votar lo haría por don Jaime, pues se identifica con su modo de ser, porque ambos hablan al “ahí se va”, y por eso han sido fuertemente criticados. Nos dicen que esas palabras quedaron plasmadas en el imaginario de varios ciudadanos, sobre todo jóvenes que se sienten defraudados por su gobernador con licencia y que le piden a la youtuber irse a vivir a su estado para que vea lo que se siente.

Pesa a morenista su pasado en el PRI

Quien, nos dicen, ya no lo siente lo duro, sino lo tupido es el candidato al Senado por Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abanderado de Morena. La razón, nos cuentan, es que don Rubén ha sido criticado y tachado de “incongruente” porque en su currículum tiene varios cargos locales y federales bajo el mando de algún priísta, fuerza política a la que se ha dedicado a criticar en su actual discurso. Nos recuerdan que el último cargo que ocupó el aspirante fue el de jefe de asesores del actual gobernador, Quirino Ordaz Coppel, por lo que ante las acusaciones no le ha quedado de otra que encoger los hombros. ¡Ups!