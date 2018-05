Cuestionan a Tatiana Clouthier por su honestidad

Quien causó polémica entre la militancia morenista de Mexicali fue Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. El motivo, nos comentan, es que durante un encuentro con Alejandra León Gastélum, aspirante a un escaño en el Senado de la República por ese partido, doña Tatiana recomendó a la ciudadanía que si no les convencen los candidatos a legisladores que Morena propone no voten por ellos y elijan a cualquier otro, pero que el día de la elección no se olviden de Andrés Manuel. “Aquí me va a regañar ella”, bromeó Clouthier, refiriéndose a doña Alejandra, antes de hacer público su consejo. Su brutal honestidad, nos comparten, fue aplaudida por algunos, mientras que otros no dudaron en cuestionarla por propagar la idea de que AMLO no necesita el respaldo del Poder Legislativo para echar a andar su proyecto de nación. ¡Auch!

Llaman a votar por AMLO y se olvidan del Cuau

En donde, nos cuentan, las simpatías también favorecen sólo a “ya sabes quien”, es en Morelos, entidad en la que el PES está preocupado porque la coalición con Morena no termina de cuajar. Para muestra, nos detallan, la ex diputada del PRD, Lucía Meza, y los hermanos Rabindranath y Radamés Salazar, cercanos a Andrés Manuel López Obrador, quienes llaman a la unidad, pero sólo promueven el voto para el candidato presidencial de su partido, dejando de lado el apoyo para Cuauhtémoc Blanco, abanderado a la gubernatura. En el fondo, nos dicen, los Salazar siguen molestos porque López Obrador entregó la candidatura al ex futbolista y no a don Rabindranath. Y mientras, nos hacen saber, el rechazo es recíproco, muchos se preguntan ¿de qué cuero saldrán más correas?

Lilly Téllez, emberrinchada por cancelación de debate

Nos comentan que Lilly Téllez y Alfonso Durazo, candidatos al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, protagonizaron un berrinche contra un grupo radiofónico y un periódico de Sonora. Según nos cuentan, ambos medios habían organizado un debate para el 25 de mayo, pero éste fue cancelado luego de que el resto de los participantes anunciaron que no asistirían. Ante ello, nos dicen, la radiodifusora prometió un espacio para doña Lilly y don Alfonso, pero el encuentro también fue suspendido debido a que el representante legal de la empresa advirtió que se podría incurrir en un acto ilegal, por no dar lugar a todos los aspirantes. Y aunque el problema, nos aseguran, se originó por una mala organización, los candidatos acusaron censura. Al parecer hay quienes ven en un debate una verdadera oportunidad para mostrarse.

No preocupa a gobernador popularidad

Recientemente, nos platican, algunos hechos delictivos han generado encono entre la clase política de Zacatecas, pues mientras los diputados locales utilizan la tribuna para exigir al mandatario Alejandro Tello (PRI) que pare la ola de violencia, éste y las autoridades de seguridad afirman que quienes no están haciendo bien la tarea son los alcaldes, debido a que las corporaciones municipales están infiltradas por el crimen organizado. Al respecto, el góber señaló que a él no le importa quedar bien con nadie ni ser popular porque no es “artista”: “Yo vine a gobernar y gobernar no es tener popularidad”, remató.