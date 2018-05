Candidata quiere convertir a Ciudad Juárez en estado

Nos cuentan, desde tierras chihuahuenses, que tras las próximas elecciones, Ciudad Juárez se podría convertir en la entidad número 33 de la República Mexicana, o al menos así lo afirma Adriana Terrazas Porras, candidata del PRI a la alcaldía de ese municipio. Lo anterior, nos explican, porque la principal promesa de campaña de doña Adriana es transformar a su terruño en un estado “libre y soberano”, que no dependa económicamente de Chihuahua. Amparada en sus 35 años de experiencia en la política y el importante padrón electoral que existe en la región, Terrazas Porras asegura que es posible hacer el cambio y que de llegar a la presidencia municipal pedirá al Congreso de la Unión que le otorgue independencia a Juárez. Aunque para algunos la idea resulta descabellada, nos comentan, hay un número importante de juarenses que la respaldan, pues por años han soñado que sus impuestos hagan crecer a su ciudad-frontera y no a la capital del estado. ¿Lo lograrán?

Inquieta designación de contralora

La elección de la primera titular del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Denisse Marina Miranda López, nos dicen, ha generado suspicacias debido a que hasta antes de recibir el nombramiento, la funcionaria colaboraba en el mismo organismo, pero en un cargo menor. Lo que se le cuestiona a doña Denisse, nos comentan, no es su capacidad y experiencia, sino el hecho que ahora ella vigilará el desempeño de su ex jefa, la auditora superior del estado, Emma Guadalupe Félix. Además, nos cuentan, a algunos les pareció extraño que ningún miembro del Congreso local le puso “peros” a su designación. Está por verse cómo le medirá el “agua a los camotes”.

Magisterio y PRI fuman la pipa de la paz

El magisterio de Yucatán, que se había “alejado” del tricolor a consecuencia de la reforma educativa, nos hacen saber, hizo las paces con ese partido y de paso con Nueva Alianza, luego de que Crescencio Gutiérrez González, ex líder sindical de la Sección 33 del SNTE, fuera postulado como candidato a diputado federal por el Distrito 3, abanderado por la coalición federal Todos por México (PRI, NA, PVEM). Actualmente, nos dicen, el magisterio está haciendo lo suyo para apoyar a don Crescencio, a fin de que resulte triunfador en ese distrito, que corresponde a Mérida, y en el que tienen como principal rival a la panista Cecilia Patrón Laviada, hermana menor del ex gobernador yucateco de Acción Nacional, Patricio Patrón. Nos dicen que en tiempos de campaña más vale tener aliados que enemigos.

Candidata busca promoción a como dé lugar

Quien ha dado de qué hablar, nos dicen, es la candidata a diputada local de la alianza Por Hidalgo al Frente (PRD, PAN), Tania Mauren Camacho, luego de que esta semana se presentara a una entrevista en una estación de radio patito, que no cuenta con concesión ni se encuentra en el catálogo del INE. Lo delicado de esta situación, no explican, es que doña Tania, al promocionarse en esta emisora, violó el principio de equidad para los partidos políticos en cuanto al acceso a los medios de comunicación, además de que su participación no estará en el monitoreo del órgano electoral. Está por verse, nos mencionan, qué dicen las autoridades al respecto.