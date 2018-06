Abogado de la UdeG defiende lo indefendible

Francisco Javier Peña Razo, abogado general de la Universidad de Guadalajara, nos platican, cometió una pifia al tratar de justificar la permanencia en su puesto del coordinador de la carrera de Antropología, Horacio Hernández Casillas, quien fue denunciado por acoso y hostigamiento por una estudiante y una profesora. Según nos cuentan, don Francisco aseguró que para garantizar un debido proceso en la indagatoria el acusado no puede ser removido de su cargo, no obstante, diversas organizaciones salieron a explicarle que todos los protocolos para combatir los delitos por cuestiones de género establecen que el presunto agresor debe ser separado de su cargo mientras se investiga. Tras la presión, nos comentan, la casa de estudios decidió acatar las recomendaciones de instancias, como el Inmujeres, y suspender al director de Antropología mientras se determina si es responsable o no. Hay quienes nos dicen que a Peña Razo le caería bien actualizarse, aprovechar y tomar algunas clases de ética en la UdG. ¡Ups!

Preocupa a tricolor “fuga de votos”

En tierras yucatecas, nos cuentan, el PRI ha tenido que tomar medidas para evitar la “fuga de votos”, debido a que su relación con el PVEM no es la más cordial, pues en aunque van juntos por la Presidencia y la gubernatura, en algunos municipios son adversarios a las alcaldías. Según nos explican, los roces entre partidos surgieron luego de que el líder estatal del PVEM, Harry Botello, abriera la puerta a varios priístas inconformes, quienes acabaron convirtiéndose en candidatos con el Verde. Ante esta situación, nos hacen saber, los miembros del tricolor organizaron una especie de “capacitación” dirigida a sus seguidores, a fin de explicarles cómo votar para no anular su sufragio, porque al final más vale prevenir, que lamentar.

¿Universitarios, obligados a hacer campaña?

En el norte del país, nos comentan, hay indignación, luego de que trascendiera que tres estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa denunciaron ante la FEPADE ser obligados por catedráticos a hacer campaña en favor de un candidato. Los alumnos de la carrera de Enfermería, nos detallan, señalaron que desde 2016 se sigue esta práctica, pero este año la presión fue mayor, porque se les amagó con tener bajas calificaciones si no respaldan a Robespierre Lizárraga Otero, candidato del PAS a la alcaldía de Culiacán. Ante estas acusaciones, nos dicen, el rector de la casa de estudios, Juan Eulogio Guerra, no puso mucha atención y aunque entre regañadientes dijo que el caso iba a ser atendido, declaró que todo se trata de una acción orquestada para desprestigiar a la universidad. Está por verse, nos dicen, si no le sale el tiro por la culata.

El pariente “incómodo” del clan Bours

A propósito de que el 5 de junio se cumplen nueve años del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, nos dicen, la periodista y candidata al Senado por Morena, Lilly Téllez, aseguró que buscará justicia para todas las personas afectadas en la tragedia, promoviendo una investigación a fondo hasta llegar al ex gobernador priísta Eduardo Bours y a su ex secretario técnico Juan Carlos Lam. No obstante, nos indican, tras ventilarse estas declaraciones, llamó la atención que Arturo Bours Griffith, consejero de Bachoco y Megacable, candidato suplente de su compañero de fórmula Alfonso Durazo, es familiar en línea directa del ex gobernador. ¿Será que el empresario es el pariente incómodo del clan Bours?