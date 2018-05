Los amantes en la preparación de alimentos, chefs y amateurs siempre andan en busca de darle un giro novedoso, saludable y atractivo a las recetas que conocemos con la finalidad de consentir al paladar, sorprender y mejorar las alternativas saludables gastronómicas. ¿Habían escuchado que hay una manera de preparar arroz pero con coliflor?

Y no, no hablamos de ponerle coliflor al arroz blanco que todos conocemos, sino de sustituir el grano por esta verdura que nos aporta inumerables beneficios, entre ellos están más de la mitad del porcentaje recomendado diario de vitamina C, proteínas, vitamina K, manganeso y fósforo, entre otros.

Esta receta que hoy vamos a compartir surgió casi casi como un accidente del chef Ferrán Adriá, quien mientras trataba de quitarle con un cuchillo una parte a una coliflor que tenía en las manos, vio su nueva invención. Se le conoce como ‘arroz de coliflor’ o ‘cuscús de coliflor’.

Ingredientes:

Una coliflor blanca grande

Un rallador manual o procesador eléctrico

Un palito de apio

Media cebolla

Un pimiento rojo o naranja

Una zanahoria

Un poro

Un diente de ajo

Perejil o cilantro

Aceite de olivo

Sal marina al gusto

Lo primero es rallar la coliflor fresca con la ayuda de un cuchillo -como el famoso chef- con un rallador manual o un procesador de alimentos, como sea de su preferencia. La idea es que quede fino sin convertirlo en una masa.

Posteriormente, se cortan todas las verduras en cuadritos pequeños: la zanahoria, el poro, el apio, la cebolla, el ajo y el pimiento morrón. Por otro lado, calentamos a fuego medio una sartén y ponemos un chorrito de aceite de olivo, cuando esté caliente agregamos las verduras y salteamos para que queden al dente.

Cuando estén listas, sumamos la coliflor rallada, sazonamos con la sal y movemos para que todos los ingredientes se integren. El platillo se decora con el cilantro o el perejil picadito.

¡Provecho!