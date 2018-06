Prepárate para divertirte, reír y aprender un poco de cocina con “Oye al chef”, un nuevo programa de televisión donde destacados chefs de México guiarán a inexpertos de la cocina, quienes estarán solos ante los fogones y la única comunicación que tendrán será a través de un audífono: por ahí recibirán indicaciones de los maestros de la sartén.

El gran atractivo de este reality show es que la competencia no será entre profesionales de la cocina sino entre dos chefs y dos novatos, quienes trabajarán contra reloj y, al final, el platillo ganador será seleccionado por un periodista gastronómico, quien calificará su sabor y presentación.

Hoy, jueves 7 de junio, será el estreno, a las 21:00 horas, por Discovery Home & Health y estará conducido por Carlos Arenas. Para su primera temporada, este atractivo proyecto contará con 16 programas, cuyos protagonistas serán los chefs Jesús Gibaja, Josefina Santacruz, Aquiles Chávez, Teresa Ramírez Degollado, Vicente Torres, Guillermo Tinoco, José Miguel García, Natalia Delgado, Andrés Trillo y Linda Cherem.

“Vamos a dirigir a gente que no tiene ninguna noción de la cocina, por ejemplo, hay quienes le temen al fuego, a los cuchillos, no les gusta tocar la carne cruda o no saben identificar los ingredientes; no saben qué es un poro o un brócoli. “En este programa todos nos divertimos; me sirvió como ejercicio de paciencia, porque exploto fácilmente y me enojo en la cocina, pero con los participantes tuve que controlarme, porque muchas veces damos por hecho que la gente conoce la temperatura idónea de la sartén y no, muchos no lo saben,” mencionó el chef Jesús Gibaja, del restaurante Cantina La Piedra.

Dinámica diferente y divertida

Los chefs y participantes no se conocen sino hasta el final del programa; mientras tanto, durante la transmisión, los cocineros se encuentran en una cabina de audio y video, donde guían a los participantes y observan todos sus movimientos. “Este programa viene a romper el esquema tradicional; aquí la audiencia se identificará con los participantes, se divertirá y podrá adquirir algunos conocimientos sobre cocina, ya que ciertas recetas las podrán preparar en casa. “Sin duda, cada novato se enfrentará a un gran reto, algunos se frustrarán por no dominar la técnica, desconocer alimentos, ignorar los nombres de los cuchillos o cómo utilizar la temperatura correcta en cada cocción, pero no debemos olvidar que el principal ingrediente es la diversión,” finalizó el chef Gibaja.

También te puede interesar: Conoce a los 4 reposteros que integran Chef’s Table Pastry