“Es con una gran tristeza que confirmamos la muerte de nuestro amigo y colega Anthony Bourdain. Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija y familiares”. Anunció la cadena CNN a través de un comunicado en Twitter.



CNN statement regarding the death of our friend and colleague, Anthony Bourdain: pic.twitter.com/MR1S5fP16o — CNN Communications (@CNNPR) June 8, 2018

De acuerdo con el sitio de noticias CNN, el también conductor y escritor norteamericano, Anthony Bourdain, fue encontrado muerto en su habitación de hotel por el también chef Eric Ripert, mientras se encontraba grabando en Estrasburgo Francia para su programa de televisión Anthony Bourdain: Parts Unknown, transmitida en la cadena CNN desde el 2013.

Su muerte ocurre días después de que la diseñadora estadounidense Kate Spade, también falleciera en un aparente suicidio.

¿Quién era Anthony Bourdain?

Graduado del prestigioso Instituto Culinario de América, Bourdain trabajó durante años en importantes cocinas de Nueva York, hasta que saltó a la fama después de haber publicado un articulo sobre la realidad en los restaurantes en The Newyorker.

El artículo resultaría, más tarde en el libro Kitchen Confidentials: Adventures in the culinary underbelly, hecho que le dio estatus de rockstar culinario.

Su fama lo llevó a conducir diversos programas de televisión enfocados al mundo gastronómico, los más reconocidos: Sin Reservas y el más reciente Parts Unknown.



Diversas personalidades del medio gastronómico han expresando su shock y condolencias por la perdida, como Gordon Ramsay, René Redzepi o José Andrés.

Stunned and saddened by the loss of Anthony Bourdain. He brought the world into our homes and inspired so many people to explore cultures and cities through their food. Remember that help is a phone call away US:1-800-273-TALK UK: 116 123 — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 8 de junio de 2018

Another incredible loss to suicide. Heart broken, sad, in disbelief. https://t.co/clsrqXn6E5 — Rene Redzepi (@ReneRedzepiNoma) 8 de junio de 2018

My friend..I know you are on a Ferry going to somewhere amazing…..you still had so many places to show us, whispering to our souls the great possibilities beyond what we could see with our own eyes…you only saw beauty in all https://t.co/Ltw9HrCBb2 will always travel with me https://t.co/Yv4Ntud6X0 — José Andrés (@chefjoseandres) 8 de junio de 2018