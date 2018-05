El colesterol es uno de los temas principales cuando hablamos de salud; sin embargo, hay dos tipos: el bueno y el malo. En cuanto al último, hay alimentos que se recomiendan no incluir en la dieta y evitarlos, entre ellos está el queso, pero ¿realmente eleva el colesterol de baja densidad (malo)?

Para empezar, algunos tipos de quesos aportan mucha grasa. De acuerdo a la USDA, 100 gramos (en sus diferentes variedades) rondan de 14 a 22 gramos de ácidos grasos saturados, de ahí que se crea que se deben evitar para no aumentar el colesterol malo.

Sin embargo, hay estudios como los que ha publicado el European Journal of Clinical Nutrition o Current Opinion in Lipidology, en los cuales se explica que comer ciertos tipos de quesos no aumenta el colesterol malo.

De hecho, una investigación difundida en el Journal of Food Lipids, encontró que las personas que comieron queso frecuentemente tenían niveles de colesterol bueno (HDL) que aquellas que no frecuentaban el alimento. “Hoy se sabe a través de recientes investigaciones, que las grasas saturadas no dañan el perfil de lípidos en sangre”, enfatizó Fernanda Alvarado, experta en nutrición.

Esto se respalda con un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en el cual se encontró que 40 gramos de mantequilla podrían aumentar el colesterol malo en grandes cantidades; pero la misma cantidad de queso no lo incrementan. Eso no quiere decir que no puedas comer todos los días queso “es cuestión de elegir los quesos que no se derriten como panela, fresco, canasto o requesón. Ya que los que se derriten son los que más grasas aportan”, recomienda Fernanda Alvarado.

Los dos tipos de colesterol

El colesterol bueno, corresponde al HDL (alta densidad), éste se encarga de eliminar el colesterol en la sangre y reduce las enfermedades del corazón, por otro lado, el colesterol malo es el de baja densidad (LDL) y puede obstruir las arterias, esto implica un mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón.

