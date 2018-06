Esta mañana se dio a conocer la noticia del lamentable fallecimiento del chef Anthony Bourdain, quien tenía 61 años de edad. El famoso chef fue encontrado sin vida en un hotel de Francia, donde rodaba su serie Parts Unknown para la CNN.

El veterano chef sin duda se apropio del corazón de miles a través de las pantallas donde millones de espectadores apreciaban su labor culinaria. Y las muestras de cariño en memoria de Bourdain no se hicieron esperar por la comunidad de gastrónomos mexicanos.



Chef Oropeza: “La magia que transmitía con tan solo escucharlo narrar sus aventuras, es una de las partes más inspiradoras para mi trabajo día a día. Se va un grande, alguien que cambió en muchos sentidos este otro mundo de la cocina. RIP Chef.”



Lula Martín del Campo: “Buen viaje maestro! #QEPD @anthonybourdain“



Benito Molina: “Es con infinita tristeza que subo esta foto de un dibujo que me hizo Tony el día que lo conocí hace 19 años …. Gracias a este dibujo años después volvería a comer con él y compartimos (entre los dos) una botella de vino blanco, una de tinto y una de mezcal, después de eso el wrap party del episodio de la Baja para No Reservations fue en Manzanilla. Su libro #kitchenconfidential cambió la vida de cocineros en todo el mundo incluyendo la mía . So long my friend #anthonybourdain”



Solange Muris: “RIP Monsieur Anthony Bourdain Inspiración. Irreverencia. Autenticidad. Pasión. De la que sale del corazón. Lo que hoy más falta en este mundo. A plus tard !!!!!!! Maestro”



Carlos Gaytán: “You will truly be missed/ Realmente serás extrañado”.