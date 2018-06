El mundo de la cocina está de luto por la muerte de Anthony Bourdain. Él era un apasionado de la cocina y nos lo dejaba claro en cada uno de sus episodios. Podías notar el amor y respeto que sentía por cada una de las diferentes gastronomías de todo el mundo.



Cuando visitó México y probó desde los platillos más costosos hasta los de lujosos restaurantes, tuvo mucho que decir al respecto.

En una sesión de Reddit llamada Ask Me Anything, dejó claro que la gastronomía mexicana no es apreciada en el mundo como debería y que, desafortunadamente, había “una conjetura racista de que la comida mexicana o la hindú, tienen que ser baratas”.



El precio de la comida, mencionó, está relacionado directamente con la economía, poder militar y la riqueza de los migrantes de cada país.

Anthony Bourdain deseaba que nuestra cocina fuera más reconocida y se le prestara más atención a nivel global dado que muchos de nuestros platillos datan de hace siglos, lo que implica toda una tradición culinaria que se ha heredado de generación en generación pese a los cambios culturales.

Asimismo, enalteció la riqueza de sabores que podemos encontrar en nuestra cocina, como ejemplo puso las salsa oaxaqueñas.

Anthony Bourdain deseaba aprender más sobre nuestra gastronomía y valorarla, esperemos que lo haya logrado. ¡Te extrañaremos!