¿Te imaginas todo lo que tu cuerpo no ha podido desechar todo lo que consumes día con día? Aunque nuestro organismo está diseñado para eliminar todo lo que no necesitamos; la vida actual con dietas llenas de colorantes, conservadores, aceites grasos y hasta la contaminación le complican la tarea. No está de más darle una ayuda con estos alimentos.

Verduras de hoja verde: Van a energizar tu cuerpo y te ayudarán a tener un mejor proceso digestivo. Entre las verduras que le echarán una mano con la depurada a tu cuerpo están la col, berro, lechuga, alfalfa, espinaca, perejil, cilantro, entre otras. Ya que acorde a una publicación de Academic Food Journal, la clorofila que contienen ayuda a eliminar metales y pesticidas del cuerpo.

Papaya: Es rica en minerales y vitaminas, ayuda a la digestión por su alto contenido en fibra y por si fuera poco, ejerce un efecto de saciedad para las personas que buscan perder peso, reveló un estudio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Lácteos fermentados: ​”El yogur, kéfir y el jocoque, contienen bacterias vivas que se conocen como probióticos y pueden beneficiar la salud digestiva. De acuerdo a estudios, las bifidobactarias y los lactobacillus van a disminuir síntomas de colón e intenstino irritable ya que depuran y mejoran toda la salud intestinal”, dice la experta en nutrición Fernanda Alvarado.

Té verde: Si bien no aporta calorías, te ayudará a depurar las toxinas de tu organismo al mismo tiempo que mejora tus funciones hepáticas. Además de favorecer la pérdida de peso y grasa corporal, así lo dio a conocer un estudio de la revista Nutrición Hospitalaria de España.

Nopal: El beneficio principal de este alimento es prevenir y aliviar el estreñimiento, proteger la musoca gástrica e impidir la generación de úlceras y gastritis. Además, dos piezas de nopal contienen 22 calorías y casi 4 gramos de fibra. “El nopal alimenta las bacterias de los lácteos fermentados”, aclara Fernanda Alvarado, por lo que es un gran complemento.

Espárragos: Los aminoácidos y minerales que están en sus hojas acelerán el metabolismo y protegen las células del hígado contra toxinas lo que le da propiedades hepáticas, explica la experta en nutrición.

