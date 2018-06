Si sufres de pérdida de pelo y has probado todo como shampoos, ampolletas y demás, debes saber que no necesitas gastar grandes cantidades de dinero o perderlo en adquirir productos “milagro” que no sirven para nada. Sólo necesitas comer ciertos alimentos para que puedas lucir un pelo fuerte y radiante.



Cítricos: La vitamina C juega un papel de suma importancia para la producción del colágeno, sustancia que es importante para mantener un pelo sano, además de que ayuda a mantenerlo suave, fuerte e hidratado. El limón, naranja, toronja, guayaba y frutas ricas en vitamina C te serán de gran ayuda. Además favorecen la buena absorción del hierro.

Agua: No es un alimento pero su presencia en el organismo es fundamental y, por supuesto, es una buena aliada para la salud del pelo. Si has notado que tu cabellera se nota quebradiza, se cae con regularidad y se enreda o no crece, debe ser por falta de hidratación. Beber al menos 8 vasos de agua al día te ayudará a mantener tu pelo hidratado.

Huevo: Su principal aporte es el zinc, las proteínas y la biotina. La experta en nutrición Fernanda Alvarado nos dice que éstos últimos dos nutrientes promueve el cuidado y crecimeinto del pelo. La biotina “aumenta una proteína capilar que se llama queratina, la cual se comercializa para que crezca el pelo. La biotina se encuentra en la yema”.

Leguminosas: Alimentos como lentejas, frijoles, garbanzos y habas, entre otras, aportan proteínas, hierro, zinc y biotina, la cual es muy importante para fortalecer tu pelo y evitar que se vuelva quebradizo. La biotina ayudará a los folículos pilosos y tallos a reparar las fibras debilitadas.

Frutos rojos: Están llenos de antioxidantes, los cuales promueven el buen cuidado del pelo. Moras, fresas, frambuesas y zarzamoras son algunos de los alimentos en los que encontrarás estos nutrientes.

Ostiones: Es la mejor fuente de zinc, éste mineral ayuda a mantener un ciclo del crecimiento del pelo adecuado.

Aguacate: Es rico en vitamina E, la cual es un “poderoso antioxidante que va a yudar al crecimento del pelo. También tiene ácidos grasos que harán que luzca mejor”, dice la experta en nutrición Fernanda Alvarado.

“Si le hace falta zinc a tu organismo puedes tomar un suplemento rico en este mineral que además te ayudará a revertir la pérdida del pelo”, recomienda la experta en nutrición.