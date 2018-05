Las opciones que la elaboración de la cerveza artesanal nos permite degustar son inmensas. Debido a sus sabores distintos y personales, la cerveza artesanal es la opción perfecta para que todos puedan disfrutar de esta legendaria bebida sin ingredientes artificiales y en su presentación tradicional: hecha a base de agua, malta, lúpulo y levadura.

La cerveza artesanal es una bebida de calidad que alcanza un sinfín de combinaciones, olores y sabores dependiendo de la región donde se elabore. Detrás de cada cerveza artesanal hay una historia cultural que debes conocer al probarla.

Si eres de los que se aventuran en distintos viajes y además gusta de la cerveza, la propuesta del Turismo Cervecero, te va a encantar. Se trata de una guía para planear tu propia ruta cervecera, que te ofrece opciones de cervecerías donde encontrarás tours, picnics y diferentes experiencias maridadas con distintos tipos de cervezas artesanales.

La idea del Turismo Cervecero, de ACERMEX, es descubrir nuevas cervezas y sus procesos de elaboración. Para ello, te presentamos nueve opciones de cervecerías alrededor del país, donde puedes disfrutar de un Turismo Cervecero con las mejores experiencias para este verano:

1. Baja California Norte

Amante

Disfruta de una visita guiada para que descubras el proceso de elaboración de las marcas de la casa: “Amante Brew Company” y “Cerveza Gato Gordo”. Además, cuentan con un Food Truck fijo, para que disfrutes de deliciosos snacks que acompañen tu cerveza.

Dirección: Av. José María Larroque #1700, Col. Nueva, C. P. 21100, Mexicali, B. C.

Teléfono: (686) 554-4060

Requisitos de la Vista: Se requiere previa cita para un recorrido por nuestra área de producción, pero el TapRoom está abierto de lunes a sábado de 5:00 pm a 11:30 pm

Costo: Las visitas sin consumo no tienen costo, si desean una degustación favor de pedir el costo al momento de hacer su reservación.

Aguamala

Aguamala Tasting Room es un laboratorio de cerveza comprometido con la sustentabilidad. El sitio está edificado en contenedores de carga reutilizados y los alimentos que se ofrecen son elaborados con ingredientes locales.

Dirección: Carretera Tijuana – Ensenada Km 104.5, El Sauzal, Ensenada 22760

Teléfono: (646) 174 6068

Requisitos de la Vista: Reservar con por lo menos 5 días de anticipación vía correo electrónico a [email protected] o por teléfono.

Costo: $10 dlls por persona

Wendlandt

Recorre las instalaciones en una visita guiada para descubrir el proceso y los ingredientes de sus cervezas. Esta visita incluye una degustación que puedes acompañar con un ceviche de camarón o unos pickles capeados de su menú, ya sea en una mesa al aire libre o en su terraza.

Dirección: Calle Diez #385, El Sauzal, Ensenada, 22760

Teléfono: 6461747060

Requisitos de la Vista: Indispensable reservar al teléfono o al correo electrónico .

Costo: [email protected]

2. Baja California Sur

Baja Brewing Co

Se trata de la primera cervecería que abrió en Baja California Sur. Aquí podrás obtener mucho conocimiento cervecero en un recorrido por la planta y una degustación en su BierGarten, donde además de cerveza podrás disfrutar de un menú internacional.

Dirección: Morelos 1277 e/Comonfort y Obregon, Col. Centro San José del Cabo, Baja California Sur

Teléfono: 6241.42.1292

Requisitos de la Vista: Los tours son los lunes 4 p.m. Indispensable reservar en bajabrewingcompany.com

Costo: Visita su página para más información

3. CDMX y Zona Metropolitana

Cervecería Monstruo de Agua

Ubicada en una zona montañosa de la Ciudad de México, que llaman: El Jardín del Axolote, donde rodeado de naturaleza podrás descubrir los procesos sustentables con los que se elaboran los productos de esta cervecería, como el sistema de captación de agua que se urtiliza para la elaboración de sus cervezas híbridas y el cultivo de ingredientes para los alimentos que ofrecen.

Dirección: Topilejo, delegación Tlalpan

Teléfono: 04455 1068 6033

Requisitos de la Vista: Indispensable reservar por teléfono o al correo [email protected]

Costo: $800 por persona incluye degustación directo de fermentadores, cervezas, un vaso y la visita.

Cervecería Calavera

Puedes elegir entre dos experiencias cerveceras: el “Desayuno de campeones” donde además de conocer el procesos de elaboración de su cerveza, puedes disfrutar al mismo tiempo, de un desayuno acompañado de varios estilos de cerveza calavera, o la opción ” Ciencia y cerveza” un evento íntimo con distintos científicos, en una charla sobre sus recientes investigaciones mientras todos degustan cerveza.

Dirección: Poniente 152 659, Habitacional Prado Vallejo, Hab Prado Vallejo, 54170

Teléfono: 01 55 5365 3685

Requisitos de la Vista: Indispensable reservar por teléfono o al correo [email protected]

Costo: Varía de acuerdo a la experiencia, mayores informes en [email protected]

Turicervecero

Durante 45 minutos, el Turicervecero circula entre calles y monumentos de la CDMX con expertos productores de cerveza, quienes hablan de la historia y la realización de un producto nacional. Además, hace parada en cuatro cervecerías donde se puede degustar la mejor cerveza artesanal de la Ciudad de México (Casa Cervecera CRUCRU, Reforma, Crisanta, Falling Piano y Hop2). Tremina en una cervecería donde además puedes disfrutar de alimentos y buen ambiente.

Dirección: El tour inicia en la Plaza Comercial Reforma 222.

Teléfono: 5141 1360

Requisitos de la Vista: Comprar los boletos con anticipación en http://www.turibus.com.mx/index.php?s=RutasTematicas

Costo: Desde $400.00

4. Coahuila

Cervecería Rebelión

Una experiencia única de degustación de cerveza artesanal de la casa, dentro de El Museo del Desierto en Saltillo, donde además de conocer sobre la elaboración de la cerveza, estrás rodeado de fósiles, plantas e inclusive animales autóctonos del desierto mexicano.

Dirección: Museo del Desierto – Tap Room Carlos Avedrop Davila #3745, Parque las Maravillas, 25022 Saltillo, Coah

Teléfono: 01 844 986 9000

Horario: 10 am a 5pm

Costo: Entrada al museo $120.

5. Colima

Cervecería de Colima

Realiza el recorrido guiado por sus instalaciones, donde durante una hora recibirás información acerca de los ingredientes y procesos de elaboración de sus 11 diferentes recetas de cerveza, experimentales, de temporada, invitadas y la línea de cerveza nitrogenada, única en el estado. Luego disfruta de su Jardín Trapiche, un beer garden donde también pudes maridar con sus 15 platillos con sabores de Colima.

Dirección: Carretera Colima-Guadalajara Km. 5, El Trapiche, Cuauhtemoc, Colima.

Teléfono: 01-312-315-0100

Requisitos de la Vista: Indispensable reservar por teléfono o al correo [email protected]

Costo: Sin Costo.

6. Guanajuato

Chela Libre

Descubre el proceso de elaboración de estas famosas cervezas con temática de la lucha libre, y degusta la riqueza de sus sabores en uno de los lugares más turisticos del país. En la planta, encontrarás 6 fermentadores que obtienen el suministro de agua para la elaboración de la cerveza de un pozo propio.

Dirección: Domingo de Silva, cuarta fracción, Rancho Santa Elena No. 114, Centro, C.P. 38110, Gasca 1, Celaya, Gto

Requisitos de la Vista: Visita www.chelalibre.mx

Costo: Pregunta en [email protected]

7. Jalisco

Cerveza Loba

Este sitio tiene el premio como “Mejor Cervecería Mediana de México”. En tu visita, además de la información sobre la elaboración, puedes disfrutar de una cata de 3 estilos en el restaurante Umho, que se encuentra en la planta.

Dirección: Gregorio Dávila 76 Col Villaseñor, Guadalajara Jal, 44600

Teléfono: 33 33-36-94-89

Requisitos de la Vista: Indispensable reservar

Costo: $100.00 por persona

Cerveza Fortuna

Es un lugar que promete producir cervezas con un alto valor agregado, cuenta con una terraza donde además se realizan distintos tipos de eventos. Al visitarla realizas un tour guiado por la fábrica y una degustación de cerveza acompañada de botana seca en el Biergarten.

Dirección: Carretera Guadalajara-Nogales #4380 Fracc. Anexo a la Primavera Zapopan, Jalisco

Teléfono: (33) 36277132

Requisitos de la Vista: Indispensable reservar al teléfono o en el correo [email protected]

Costo: $150 degustación de 1 vaso de 300 ml / $200 degustación de 5 vasos de 190 ml

Cervecería Minerva

Se trata de la cervecería mexicana más grande del país, produce una línea de cervezas 100 por ciento malta, aquí podrás vivir un recorrido por la planta, acompañado de una cata especial de Cerveza Minerva y además recibirás un regalo de la marca.

Dirección: Periférico Sur 4250 interior A3, Col. Periodistas, Zapopan, Jalisco.

Teléfono: (33) 3682 0474.

Requisitos de la Vista: Indispensable reservar en la página: cervezaminerva.mx

Horario: Jueves y Sábado 14:00 hrs.

Costo: $250.00 MXN por persona, los pagos deberán quedar realizados al menos con 24 horas de anticipación.

8. Nuevo León

Bracino

Cuentan con cuatro estilos de cerveza artesanal de calidad, cada una es elaborada con la intensión de ser una experiencia sensorial. Cada mes reciben visitas guiadas operadas por Beerbus Monterrey, ó Ruta Maridaje, en un tour que incluye transporte, hospedaje, el recorrido en la planta, una cata, maridaje con deliciosos bocadillos y un vaso conmemorativo.

Dirección: Santa Catarina, Monterrey, Nuevo León

Teléfono: 81-82-87-54-20

Requisitos de la Vista: Consultar a las diferentes operadoras de los tours. También se pueden programar visitas guiadas a grupos privados de mínimo 10 personas, en el correo electrónico [email protected]

Costo: El costo es de aproximadamente $200 por persona dependiendo de la empresa operadora

9. Querétaro

Rancho Amalias

La experiencia es más bien un día de campo, que incluye la visita guiada por la cervecería, el huerto orgánico y su propio rancho. Después disfruta de una cata de cervezas Amalias y un picnic-maridaje donde el chef ofrecerá platillos elaborados con productos orgánicos que se obtienen en el rancho.

Dirección: San José Itho s/n, Amealco, Qro. CP. 76853

Teléfono: 044 55-49-29-98-92

Requisitos de la Vista: Indispensable reservar. Mínimo 2 personas.

Costo: $500.00 por persona

Cirquera

Además de la fábrica de cerveza, este sitio cuenta con las siguientes actividades y elementos: Viñedos, pool-bar/restaurante, alberca al aire libre y techada, canchas de tenis, basquet y futbol, asadores y palapas, zona de camping y pic-nic, ciclismo y senderismo, cuatrimotos, espacios para eventos y Bodas, juegos infantiles, casa club con restaurante, y próximamente habrá un Hotel boutique, tienda con productos del rancho y mini granja.

Dirección: Valle del Coyote y se ubica en el Km 8 del Camino a Las Adelitas (Carretera 126 a Tecozautla) Ezequiel Montes, Querétaro.

Teléfono: 55 4161 6100

Requisitos de la Vista: Escribe a [email protected] para más información

Costo: Dependiendo del consumo.

Cervecera Hércules

Es uno de los complejos industriales de la ciudad donde no sólo puedes descubrir cómo elaboran día a día sus 5 estilos de cervezas en la fábrica, sino que también es un espacio donde se realizan actividades culturales a lo largo del año. Tiene su propio beer garden donde ofrecen platillos con elementos tradicionales del semidesierto e ingredientes de locales y de su propio huerto orgánico.

Dirección: Av. Hércules 1 Ote. Col. Hércules

Teléfono: (442) 2345862

Requisitos de la Vista: Todos los Sábados 12:30 del día. No es necesario reservar.

Costo: $100 pesos incluye una pinta.