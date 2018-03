Estudiantes y familiares de desaparecidos convocaron a una nueva asamblea para el 9 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). Mañana se cumplirá una semana de la desaparición de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), Salomón Aceves, Daniel Díaz y Marco García Ávalos, quienes fueron vistos por última vez en una Colonia de Tonalá. Tampoco se sabe nada de César Ulises, alumno del CUCS.

“No nada más son estos chicos los desaparecidos y asesinados, somos muchos y no hay que soltar esto, que no sea una llamarada de petate”, pidió una madre asistente a la manifestación.

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina, comentó que tras la marcha del pasado sábado, autoridades los citaron este domingo a las 12:00 del día para darles avances sobre los tres estudiantes desaparecidos del CAAV.

Agregó que también darían datos el lunes sobre César Arellano, del CUCS.

Sin embargo, Medina lamentó que en la reunión con Dante Haro, encargado de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas; y Roberto Cabrera Alfaro, Comisionado Nacional de Búsqueda, no hubiera compromiso para buscar al resto de los desaparecidos.

“Me preocupó que no hubo respuestas concretas, no hay apoyo para las demás familias. Vamos a tener una Fiscalía de Desaparecidos sin capacidad operativa, logística. No cuenta con un presupuesto sólido”, resaltó el líder estudiantil.

El representante de la FEU consideró que se debe presionar al gobernador de Jalisco para concretar mayor presupuesto para la Fiscalía de Desaparecidos, con la que, dijo, cuentan con 17 millones 400 mil pesos para que opere el 12 de abril de este año.

Cuarón y Lubezki alzan la voz por estudiantes

Los ganadores del premio de cinematografía Oscar, Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki, junto a miembros de la comunidad cinematográfica, exigieron a los gobiernos federal y de Jalisco el esclarecimiento de la situación de los estudiantes desaparecidos hace unos días y castigo a los culpables.

“Exigimos a todas las autoridades local, estatal y del país, lo siguiente: tomen cartas en el asunto para localizar a los alumnos Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Marco García con vida”.

Por medio de una carta abierta, enviada a Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, se solidarizan también con la Universidad de Medios Audiovisuales, de donde son alumnos los tres jóvenes que no han sido localizados desde el pasado 19 de marzo.

En la misiva, exigieron “Ejercer acción penal contra las personas que participaron en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad y sancionarlas conforme a derecho”.

Pide también que todo procedimiento se ajuste a los derechos humanos y procedimientos penales.

Además del cineasta Cuarón (Gravedad) y el cinefotógrafo Lubezki (Birdman) respaldan el texto la productora Bertha Navarro (El laberinto del fauno), Ernesto Contreras, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas; las escuelas Centro de Capacitación Cinematográfica y Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y Esteban Ferrari, presidente de FEISAL que aglutina a 55 escuelas de cine en Latinoamérica.

Se hacen escuchar

Impotencia, dolor y desesperación cundieron en una jornada de reclamos a la autoridad por no tener respuestas ante la desaparición de Javier Aceves, Daniel Díaz y Marco García, alumnos de cine del CAAV, de quienes no se tiene información sobre su paradero. Una manifestación de estudiantes de escuelas públicas y privadas recorrió varias calles y avenidas de la urbe en un reclamo directo a los gobiernos para frenar la inseguridad y exigir la libertad de caminar por la calle sin temor a ser vulnerados en su propia ciudad.

Faltan 3. Con imágenes de los ausentes, los estudiantes reclaman su presencia. EFE

Mensaje directo. La comunidad estudiantil demandó respuesta a la autoridad por sus compañeros a quienes no ven desde el lunes. EL INFORMADOR/M. Vargas

¿Dónde están?. Inconformes también dejaron huella por Javier, Daniel y Marco. EL INFORMADOR/M. Vargas

Confirman localización de adolescente

Autoridades localizaron al adolescente de 14 años, Pedro Ruiz Guerrero, reportado como desaparecido desde el pasado 20 de marzo. El muchacho estaba deambulando por calles de la Colonia Lomas de La Primavera, confirmó el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

En la zona, donde a través de un plan operativo la Fiscalía General del Estado localizó al muchacho, se encuentra un centro de rehabilitación donde recibía atención. “Esta noticia es apenas un bálsamo en medio de la serie de acontecimientos semejantes que hemos vivido en los días recientes. Estos temas cuando se mezcla el dolor y la exigencia de la sociedad, porque tiene que ver con la integridad de nuestros jóvenes, esto es muy delicado. Por eso el Gobierno de Jalisco no le sacamos la vuelta al problema, no vamos a escatimar recursos materiales y humanos en esta búsqueda”, informó el mandatario estatal.

De acuerdo a Sandoval, el trabajo permanente continuará para dar con el paradero de todas las personas reportadas como desaparecidas; prometió que no descansarán hasta tener certeza de dónde se encuentran las personas extraviadas.