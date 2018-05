Ciudad de México.- Familiares y amigos de las víctimas en tiroteos recientes, se han pronunciado en contra de la publicación de “Active Shooter“, un videojuego que pretende colocar al jugador en una situación de alta violencia, similar a los sucesos ocurridos en Florida y Texas, en este año que han dejado 27 víctimas fatales y cientos de heridos.

El juego “Active Shooter” tiene previsto su lanzamiento el próximo 6 de junio como “simulador SWAT” y permite a los jugadores elegir entre ser “un tirador activo” que siembra el terror en un colegio o un agente de las fuerzas especiales SWAT, cuya misión es eliminar al atacante.

La compañía Revived Games, propiedad de la empresa Acid, es la responsable del lanzamiento de esta versión que espera vender por unos 5 o 10 dólares en el mercado de los videojuegos.

Un avance divulgado en el sitio web de Steam, el distribuidor digital de Valve, abre con el personaje del jugador como miembro de un equipo especial policial SWAT que ingresa a una escuela para enfrentar a un tirador, antes de cambiar a la perspectiva del atacante, con la acción marcada bajo un fuerte punteo de música heavy metal.

El corto termina con un rastro de cuerpos de estudiantes en el auditorio mientras un cuadro de estadísticas registra el número de policías y civiles asesinados.

El avance, junto con la opción de compra al videojuego, ya fue retirada de la página.

“Desde que mi hija murió en un tiroteo en la escuela, he visto y oído muchos horrores en los últimos meses. Este juego es uno de los peores”, dijo Fred Guttenberg, el padre de un adolescente víctima de un tirador en febrero en la escuela de secundaria de Parkland, en Florida.



I have seen and heard many horrific things over the past few months since my daughter was the victim of a school shooting and is now dead in real life. This game may be one of the worst.

— Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) 27 de mayo de 2018