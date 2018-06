Los muertos por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala se elevaron el lunes a 62 mientras el cráter seguía despidiendo una nube ardiente de gases y rocas, en el mayor desastre causado por el estratovolcán en más de cuatro décadas.

En redes sociales se difundieron videos sobre cómo se vio el momento de la erupción desde el espacio.

La cuenta de Twitter @weatherdak dio a conocer una imagen del momento exacto en que comienza el siniestro en el país de Centroamérica.



Eruption of the Fuego Volcano in Guatemala. (https://t.co/3ZLi16yAwp) pic.twitter.com/ETti1wlE6l

— Dakota Smith (@weatherdak) 4 de junio de 2018