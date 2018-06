Un agente del FBI hirió accidentalmente a un hombre esta madrugada cuando disparó su arma reglamentaria tras hacer una pirueta bailando en un bar de Denver (Estados Unidos), informaron medios locales.

Un video grabado en el interior del local muestra al agente bailando en el centro de la pista con un círculo de gente a su alrededor.

En un momento, el agente, fuera de servicio, hace un salto mortal hacia atrás y se aprecia como su arma reglamentaria cae al suelo.

Al darse cuenta, el agente corre a recoger la pistola, que se dispara accidentalmente, y abandona la pista de baile.



Video of a FBI agent dancing in a club in Denver on Friday night, dropping his gun and accidentally discharging it. He shot one person in the leg. pic.twitter.com/9r0rE04kHs

— Michael Skolnik (@MichaelSkolnik) 3 de junio de 2018