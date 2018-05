Bogotá.— Mientras el ex presidente colombiano y actual senador Álvaro Uribe negó ayer los vínculos con narcotraficantes en los años 90 desvelados por documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, su delfín, Iván Duque, denunció ante la fiscalía un fraude en una de las mesas de votación en el exterior del país.

“Fake news, en elecciones, sin pruebas y con los chismosos muertos”, tuiteó Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010. “Nunca he recibido dinero para mis campañas, he pedido que se le entregue a gerentes que han sido personas totalmente honorables”, añadió en un video, publicado luego de que el diario estadounidense The New York Times señalar que de acuerdo con cables desclasificados del Departamento de Estado, el ex mandatario colombiano fue acusado en numerosas ocasiones por diplomáticos estadounidenses de tener vínculos con el narcotráfico en los años 90. Una de las comunicaciones, que datan de 1993, describe una reunión de diplomáticos estadounidenses con Luis Guillermo Vélez Trujillo, entonces senador del Partido Liberal, formación política en la que militaba Uribe.

De acuerdo con el cable desclasificado, Vélez Trujillo explicó al gobierno de EU que Uribe había recibido “financiación” para sus campañas electorales al Senado por parte de la familia Ochoa Vásquez, miembro del Cártel de Medellín que dirigía el capo Pablo Escobar.

Sin embargo, el ex presidente colombiano aseguró que en 1990 su campaña la administró José Roberto Arango. Asimismo, indicó que en 1991, cuando aspiraba a conseguir un puesto en el Senado, la gerencia la hicieron Arango y Roberto Arenas Bonilla. “Cuando aspiré a la gobernación de Antioquia, ¡qué raro!, Luis Guillermo Vélez, cercano amigo de Juan Manuel Santos, que ahora aparece como un informante en mi contra, me apoyó para ser gobernador”, aseguró el ex mandatario.

Entonces, recordó, los gerentes fueron Guillermo Gómez del Barco y Luis Esteban Echavarría.

Subrayó que con los administradores definieron “devolver un cheque simplemente por dudas”, porque su norma, explicó, era: “Es preferible perder que ganar con dineros mal habidos”.

El ex presidente fundó y lidera el partido Centro Democrático, cuyo candidato para las elecciones de hoy, Iván Duque, aparece como favorito en todas las encuestas por delante del izquierdista Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana.

Justo ayer, Duque denunció un posible fraude en voto en el exterior. El presunto acto delictivo “está relacionado con una conducta atribuible a los jurados” que, según la denuncia, alteraron los resultados de una de las mesas de votación al consignar un número no determinado de votos a favor de Duque por la opción del sufragio en blanco, explicó la campaña del puntero en un comunicado. El candidato izquierdista Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana y segundo en las encuestas, denunció el domingo pasado que se “está cocinando” un fraude en las presidenciales que se celebran hoy.

Para la jornada electoral, el general Ricardo Gómez Nieto, comandante del ejército, explicó que hay una vigilancia especial en las regiones del Catatumbo (noreste), Cauca y Nariño (suroeste). “Hemos hecho un análisis de puntos críticos, 12 de ellos son ubicados en norte de Santander, tres en el Cauca y uno en Nariño”.

En Cauca, donde hay presencia de disidentes de la ex guerrilla de las FARC, hoy convertida en partido político, los habitantes denunciaron la aparición de panfletos amenazantes donde se pide a la población quedarse en sus casas. El Ministerio de Defensa dijo estar listo para responder a cualquier ataque.