En su más reciente portada, la revista Time muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mirándose a un espejo en el que se lo ve vestido como un rey, con capa y corona, para describir el manejo que ha tenido el mandatario sobre la investigación a su equipo de campaña y su presunta relación con la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Tim O’Brien, autor de la ilustración titulada “Coróname” (“King me”), señaló que la imagen pretende representar la forma en la que Trump se ha comportado ante la investigación del fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, y los escándalos sobre su campaña y su administración, que se intensificaron esta semana luego de que el magnate dijera que tiene el poder de perdonarse a sí mismo.



TIME’s new cover: Donald Trump’s campaign to discredit the Russia investigation may be working. It’s also damaging American democracy https://t.co/z3bDDFdd6c pic.twitter.com/tL7Rafd0ya — TIME (@TIME) 7 de junio de 2018



“Como ha sido establecido por numerosos especialistas en derecho, tengo el absoluto derecho de otorgarme PERDÓN a mí mismo, pero ¿por qué haría eso cuando no he hecho nada malo?”, escribió el pasado lunes en Twitter.

También afirmó, una vez más, que es objeto de una cacería de brujas en el marco de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Se cree que es la primera vez en que Trump se refiere directamente a ese poder de indultarse a sí mismo, aunque sus abogados han explicado de manera bastante amplia las prerrogativas presidenciales, incluido el derecho al perdón.

“Este retrato de Trump, mirando al espejo y viendo a un ‘rey’ busca ir al grano de cómo él y su equipo legal se comportaron la semana pasada -y los últimos 500 días, en realidad-“, dijo O’Brien en una entrevista con Time.

“Además del desafío habitual del corto plazo y de hacer que la imagen funcionara, si lo miramos a él o no nos miraba a nosotros o no era lo que más ponderamos. Al hacer que el ‘rey Trump’ haga contacto visual con cada lector, logramos que cada estadounidense adapte la situación a su propio contexto”, agregó.

Las portadas anteriores de O’Brien han mostrado al presidente detrás del escritorio del Despacho Oval resistiendo una ‘ola de críticas’, una de las cuales se tituló “Nothing to See Here” (“Nada que ver aquí”) y una posterior llamada “Stormy“, en referencia a la estrella porno Stormy Daniels, quien asegura haber tenido una aventura con el mandatario.

Trump tuvo un enfrentamiento con la revista en noviembre pasado, luego de que asegurara que Time lo había llamado para decirle que “probablemente” sería su “Persona del Año”, pero que él mismo los había rechazado.

Time negó el reclamo de Trump, diciendo que sus editores normalmente no comentan sobre su selección de la “Persona del año” hasta su publicación.

