Washington.— Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York y actual abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que el mandatario “probablemente” podría indultarse a sí mismo, ante una acusación en su contra.

“Esto es lo que dice la Constitución. Y si quieres cambiarla, la cambias. Pero, sí”, dijo en entrevista con ABC.

No obstante, el ex alcalde neoyorquino aseguró que el republicano no tiene “ninguna intención” de indultarse a sí mismo. “Las consecuencias políticas de eso serían duras. Una cosa es indultar a otra gente, otra es indultarse a sí mismo”, explicó.

En otra entrevista con NBC, aventuró que si Trump llegara a usar el perdón presidencial para sí mismo el Congreso abriría “de inmediato” un proceso de destitución o impeachment. “Sería impensable”, dijo.

Aunque Trump no ha sido acusado de nada, en Washington se especula mucho sobre las intenciones del fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, en caso de hallar pruebas incriminatorias en conta del mandatario. Más concretamente, los rumores apuntan a que Mueller podría imputarle un delito de obstrucción a la Justicia. El fiscal especial ha querido interrogar a Trump, pero hasta el momento los abogados del presidente se lo han desaconsejado.

Trump ha cuestionado insistentemente el trabajo de Mueller, que hace un año que investiga la presunta injerencia del Kremlin en las elecciones a la Casa Blanca de 2016 y los posibles nexos entre la campaña republicana y funcionarios rusos. El presidente estadounidense ha afirmado en repetidas ocasiones que la investigación es una “caza de brujas”.

Al respecto, Giuliani dejó entrever que el equipo legal de Trump impugnará cualquier intento para obligarlo a testificar frente al jurado investigador dentro de la pesquisa por el Rusiagate. Giuliani ha insistido en uno de los principales argumentos expuestos en una carta del equipo legal de Trump dirigida en enero al fiscal Mueller y difundida en fecha reciente: un jurado investigador no puede expedir una citación a un presidente como parte de las investigaciones sobre la intromisión extranjera en los comicios de 2016.

Sin embargo, el abogado del presidente se desmarcó de uno de los argumentos más coherentes expuestos en la carta y del que The New York Times fue el primero en informar el sábado, de que un presidente no podría haber cometido obstrucción de la justicia porque tiene la autoridad para “si lo desea, terminar con la pesquisa, o incluso ejercer su facultad para conceder el perdón”, a raíz de eso Giuliani dijo que el presidente podría “indultarse a sí mismo” pero, no lo hará. La carta, con fecha de 29 de enero, fue enviada a Mueller por John Dowd, uno de los abogados de Trump que renunció al equipo legal.

Por otra parte, Trump cuestionó ayer que el FBI no le informara antes de las elecciones a la Casa Blanca de 2016 de la investigación penal contra su entonces jefe de campaña, Paul Manafort. Además, defendió que Manafort se unió a la campaña “muy tarde” y que trabajó en ella “muy poco tiempo”, concretamente entre junio y agosto de 2016.

Manafort, en arresto domiciliario desde que se entregó al FBI en octubre, está acusado de una treintena de delitos financieros.