La tormenta subtropical Alberto se debilitaba el lunes mientras se aprestaba a tocar tierra al noroeste del estado de la Florida, un día después de que otra tormenta provocó una inundación en una localidad histórica de Maryland.

Los meteorólogos dijeron que Alberto podría provocar una peligrosa subida del nivel de las aguas en estados costeros del sur de Estados Unidos cuando descargue su fuerza sobre un área que abarca desde Misisipi hasta el oeste de Georgia, con hasta 30 centímetros de precipitaciones y posibles tornados.

Los vientos máximos sostenidos de Alberto bajaron ligeramente hasta los 96 kilómetros por hora (kph), situándose la tormenta a unos 80 kilómetros al sur de Panama City, Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH). Está previsto que toque tierra al mediodía o la tarde, hora local, mientras se dirige hacia el norte a unos 13 kph.

“La idea básica es que va a quedarse sin espacio para fortalecerse” ya que pronto dejará de obtener energía de las cálidas aguas del Golfo de México, estimó Dan Petersen, del Centro Nacional de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.



1220PM VIS/IR ‘sandwich’ from GOES-16 shows the deepest convection with #Alberto is located NW of the center and is impacting the Florida panhandle pic.twitter.com/3exxa26MVZ

— NWS Mobile (@NWSMobile) 28 de mayo de 2018