El presidente estadounidense Donald Trump recibió este viernes en la Casa Blanca al número dos de Norcorea, Kim Yong Chol, para terminar de afinar su próxima reunión con el líder norcoreano Kin Jong Un que se realizará el próximo 12 de junio en Singapur.

La misiva fue calificada por Trump como “muy agradable” y “muy interesante”.



.@POTUS @realDonaldTrump is presented with a letter from North Korean Leader Kim Jong Un, Friday, June 1, 2018, by North Korean envoy Kim Yong Chol in the Oval Office at the @WhiteHouse in Washington, D.C., followed by a meeting. (Official @WhiteHouse Photos by Shealah Craighead) pic.twitter.com/6a1PgFXS3v — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 1 de junio de 2018

Los dos hombres se reunieron en el Salón Oval de la Casa Blanca durante una hora y 20 minutos, en una nueva muestra de la distensión entre los dos países, una semana después de que Trump cancelara la cumbre alegando una “abierta hostilidad” norcoreana, aunque luego diera marcha atrás.

Aunque admitió que el acuerdo con Corea del Norte “será un proceso”, Trump afirmó que cree que finalmente será “exitoso” y prometió que no impondrá nuevas sanciones a Corea del Norte durante las negociaciones.

El encuentro se realizó de manera privada, sin embargo, fotos del hecho fueron compartidas por Dan Scavino, director de redes sociales de la Casa Blanca. En ellas se ve a Kim Yong Chol y a Trump en el Salón Oval y sosteniendo la carta que era más grande que un sobre común.

Luego de la publicación de Scavino, los usuarios comenzaron a bromear sobre el tamaño: “Comically large envelope to accentuate comically small hands (Un sobre cómicamente grande para acentuar sus cómicamente pequeñas manos)”, escribió @CoreyShavv.

“¿Ese es un sobre de tamaño normal?Manitas”, dijo @khanuminat

hace 3 horasi. En alusión a la discusión que mantuvo con el senador Marco Rubio cuando ambos eran aspirantes a la candidatura presidencial republicana.“Es la madre de todos los sobres” escribió @pdonkim.

Incluso la cadena CNN destacó en uno de sus titulares en línea el tamaño de la carta a la vez que hacía un juego de palabras sobre la relevancia del hecho: Kim Jong Un sent a letter to Trump. It’s huge (Kim Jong Un manda una carta a Trump. Es grande.)

