Una de las alternativas para salir de la crisis que vive actualmente Nicaragua podría ser una reforma electoral, propuso el secretario de Relaciones Exteriores del gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Jacinto Suárez Obregón.

En una entrevista telefónica con EL UNIVERSAL, el líder sandinista argumentó que dicha reforma facilitaría una salida democrática o una reafirmación del gobierno del actual presidente, Daniel Ortega, ante la crisis que atraviesa el país, que cumple ya 38 días y ha dejado al menos 76 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Con la reforma electoral se prevé que podría haber muchas salidas, siempre y cuando sean consensuadas de ambas partes. Nosotros los sandinistas estamos esperando una salida a la crisis, no nos interesa seguir así porque se crea un [mal] efecto económico en un país que está saliendo a duras penas de la guerra”, indicó.

Tras la suspensión indefinida del diálogo nacional entre el gobierno de Nicaragua, estudiantes, sector privado y sociedad civil, bajo la mediación de la Iglesia católica, el también diputado sandinista señaló que en tres o cuatro sesiones no se pueden esperar resultados, y pide calma: “Del diálogo no hay que esperar mayores expectativas”, dijo.

Sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual determinó que el gobierno nicaragüense reprimió indiscriminadamente las protestas antigubernamentales, Suárez Obregón apuntó que el documento son sólo “recomendaciones” y que no se culpa a nadie.

“Ellos dan la valoración de manera general, pero lo más importante para nosotros es que eso nos enseña que no todo lo que están diciendo es correcto; aquí hay conflicto en el que han participado ciudadanos de ambas partes, hay muertos de ambos lados”, dijo.

Para Suárez Obregón, quien es un amigo personal de Ortega, las protestas son, en parte, injerencia de Estados Unidos y como “prueba” de ello apunta al dinero que reciben las Organizaciones No Gubernamentales que simpatizan con la oposición al gobierno.

“Aquí hay un flujo de dinero hacia las ONGs que claramente dan los norteamericanos y no tiene otro sello más. La actitud de parte de la embajadora norteamericana, diciendo lo peligroso que es para los empresarios seguir aliados con el Frente Sandinista. Este gobierno no es del agrado de Estados Unidos”, indicó

Sin embargo, reconoció no tener pruebas suficientes de que el gobierno de EU esté participando directamente. “Está muy complicado porque no tengo los movimientos bancarios, pero sí es claro que las ONGs, que son de los grupos de oposición, manejan enormes cifras de dinero, de eso no hay duda”.