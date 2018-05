Un estadounidense encarcelado en Venezuela fue puesto en libertad después de pasar casi dos años tras las rejas por cargos de posesión de armas.

El senador norteamericano Orrin Hatch dijo en Twitter que Joshua Holt, de Utah, fue excarcelado.

El presidente Donald Trump tuiteó que se trata de “buenas noticias” y dijo esperar que Holt aterrice en Washington y acuda a la Casa Blanca con su familia alrededor de las 7 de la noche.

Good news about the release of the American hostage from Venezuela. Should be landing in D.C. this evening and be in the White House, with his family, at about 7:00 P.M. The great people of Utah will be very happy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de mayo de 2018