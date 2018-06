Ciudad de Guatemala.— La Cancillería de Guatemala solicitó ayer ayuda internacional, cuatro días después de la erupción del Volcán de Fuego que ha cobrado 109 vidas y al menos 197 desaparecidos.

La canciller Sandra Jovel —quien regresó ayer a sus funciones tras pasar la semana en Estados Unidos— indicó que las misiones diplomáticas de su país ya fueron notificadas para la recepción de ayuda. La petición de las autoridades es de “equipamiento para albergues, albergues de campañas, raciones alimenticias frías, abastecimientos de limpieza personal, analgésicos y antibióticos, filtros de agua, baños móviles, telecomunicaciones, infraestructura de servicios, equipo médico, quirúrgico, hospitales móviles y asistencia médica”.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Sergio García Cabañas, mencionó que la fase de respuesta “aún no ha terminado”, pero que ya se va a iniciar con las etapas de “reparación y reconstrucción”, y es por eso que, a 96 horas del desastre, se ha hecho finalmente el llamado internacional. En un principio “no sabíamos qué pedir”, pues “ahorita tenemos que hacer una evaluación de daños y no voy a pedir 10 puentes si necesito sólo uno, y eso que tal vez no lo necesito”, argumentó.

El pedido de ayuda se produce el mismo día en que la Conred anunció la suspensión de las labores de búsqueda y rescate de cuerpos alegando que las condiciones climáticas y el material volcánico, que se sigue depositando en las áreas afectadas, son un riesgo para los rescatistas.

No obstante, se informó que se mantiene un puesto de monitoreo por medio del cual se podrá determinar si las condiciones cambian y permiten proseguir con la búsqueda.

La Conred dijo también que la decisión se adoptó tras cumplirse las 72 horas de la tragedia, tiempo que los protocolos internacionales determinan para buscar sobrevivientes de una catástrofe ante condiciones de riesgo.

El anuncio generó indignación entre los cientos de damnificados que esperaban noticias de sus familiares, que quedaron atrapados por la erupción del volcán. Muchos desoyeron las advertencias de las autoridades y fueron personalmente a buscar lo que quedó de sus casas. Tras el hallazgo de otros 10 cadáveres, la cifra de muertos ascendió a 109, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

En tanto, la Fiscalía de Guatemala inició una investigación para determinar si pudo evitarse la tragedia del Volcán de Fuego. La indagatoria permitirá “establecer si se activaron los protocolos necesarios” para tomar “decisiones prudentes y oportunas”, señala un comunicado del Ministerio Público. El anuncio compromete particularmente a las autoridades del la Conred y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

La prensa guatemalteca ha señalado que la tragedia se pudo evitar si la Conred hubiera ordenado una evacuación ante los primeros indicios de la actividad del volcán. La erupción tuvo lugar a las 14:00 horas, pero el primer boletín sobre los flujos piroclásticos que descendían del volcán se emitió a las 6:00 am del domingo. García Cabañas argumentó que los boletines no especificaban por dónde se deslizarían los flujos, que devastaron la zona.