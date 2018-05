El expresidente de Estados Unidos George H. W. Bush (1989-1993) seguirá hospitalizado “varios días más” mientras se somete a los tratamientos necesarios para estabilizar su presión arterial , pero se encuentra “comunicativo y de buen ánimo”, informó hoy el portavoz de la familia, Jim McGrath.

“El presidente @GeorgeHWBush sigue estando comunicativo y de buen ánimo mientras los médicos del (hospital) @SMHCHealth tratan su presión arterial. Se espera que esos tratamientos tomen varios días más”, indicó McGrath desde su cuenta de Twitter.



President @GeorgeHWBush continues to be talkative and in good spirits as doctors @SMHCHealth address his blood pressure. Those treatments are expected to take several more days.

