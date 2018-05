Bogotá.- En la ciudad de Medellín fue capturado este viernes John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, exsicario del cartel de la era de Pablo Escobar.

Popeye, quién pagó casi 23 años de prisión, es investigado ahora por amenazar en redes sociales contra seguidores del izquierdista Gustavo Petro antes de las presidenciales del domingo.

Este martes el senador de izquierda Iván Cepeda presentó la demanda.

“Hemos recibido formalmente la denuncia de ese caso, y la dirección de crimen organizado abrió ya la investigación correspondiente”, dijo el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

A través de Twitter, Popeye ha lanzado una andanada de insultos y mensajes intimidantes contra Petro y sus seguidores. El izquierdista encabeza junto con su adversario de derecha, Iván Duque, las preferencias para la primera vuelta electoral.

El brazo armado de Escobar – muerto en un operativo policial en 1993 – es investigado por calumnia, injuria y hostigamiento por razones ideológicas, según alegó Cepeda en su escrito.

En uno de sus tuits, Velásquez escribió: “[email protected] Petristas. Los odio, si no me puedo expresar… mi Fusil hablará por mi. Cuando empiece el dolor y el llanto. No lloren que no habrá compasión” (sic).