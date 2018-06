Yanet García, conocida como “la chica del clima”, sorprendió a sus seguidores en Instagram con una fotografía en la que se mostró semidesnuda.

Se trata de una imagen en blanco y negro que publicó hace un par de horas y que ya supera los cien mil “me gusta” en la red social.

En la fotografía, Yanet aparece sentada portando sólo un body oscuro.

La integrante de “Hoy” también compartió en esa publicación un mensaje acerca de lo que es ser una “mujer exquisita”.

“Una mujer exquisita no es aquella que más hombres tiene a sus pies, si no aquella que tiene uno solo que la hace realmente feliz. Una mujer hermosa no es la más joven, ni la más flaca, ni la que tiene el cutis más terso o el cabello más llamativo, es aquella que con tan sólo una franca y abierta sonrisa y un buen consejo puede alegrarte la vida”.