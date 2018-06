Gorillaz ha sorprendido a sus seguidores con su nuevo sencillo “Humilty”, pero más allá de la canción es que la agrupación cuenta con un nuevo integrante: Ace, líder de la “Banda Gangrena” en Las Chicas Superpoderosas.

Esta incorporación sucede luego que Murdoc, bajista original de la agrupación, está en prisión.

El diseñador británico Jamie Hewlett dirigió el video de “Humilty”, que forma parte del nuevo disco de Gorillaz, The Now Now. En su cuenta de Instagram publicó desde inicios de mayo imágenes donde se ve el líder de la “Banda Gangrena” con Noodle, guitarrista de la agrupación.



En el sencillo aparecen cameos de famosos como Jack Black y Remi Kabaka, entre otros.

En las imágenes donde aparecen las próximas presentaciones de Gorillaz también aparece el bajista temporal Ace.

nrv