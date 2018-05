La actriz Vanessa Bauche dijo que ya conocía mucho de lo que el público está descubriendo ahora sobre Luisito Rey, a través de la serie de Luis Miguel y que vienen cosas más fuertes.

El papá de la actriz de “Amores Perros”, quien era músico, y Luis Rey, se conocieron cuando ella era pequeña.

Vanessa quería ver personalmente a Luis Miguel, al que ya admiraba, y hasta fueron a verlo al programa ochentero XETU.

“Después Luis Rey lo invitó a una comida y mi papá salió asustado de lo que escuchó de él mismo; no podía entender que un padre pudiera exponer a su hijo con tantas cosas nada que ver con la niñez.

“Tenía yo unos 10 años y cuando regresó le pregunté que cuándo lo veíamos, me dijo que nunca iba a pasar eso y no lo volviera a pedir porque Luis no era una persona sana, sino ruin.

“Cuando leí el guión vi que muchas cosas, que ahora el público está conociendo, yo ya lo sabía; lo que sigue en la serie va a ser más fuerte, estamos viendo una ecuación de la suma de tanta presión, carencia de un padre que además de explotarlo, decía que la madre lo abandonó”, indica.

Hasta el momento Vanessa desconoce si habrá segunda temporada y será incluida en la misma.