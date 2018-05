En 1988 Luis Miguel hizo suspirar y soñar a toda una generación de hombres y mujeres gracias al tema La incondicional, pero la historia de como nació este tema no tiene nada de romántico como se podría pensar.

“Conocí la historia de La Incondicional, es muy padre; le dicen a Juan Carlos Calderón que ya necesitaban cerrar el disco pero no se le acababa de ocurrir cómo terminar La incondicional, entonces le meten una muñeca inflable y así fue la canción, eso me contó Joaquín Varona que era su mánager”, compartió el director y productor Pedro Torres, quien hace 30 años se encargó de hacer el video de esta canción, con el cual rompió esquemas e hizo algo histórico, grabar en las instalaciones de el Heroico Colegio Militar y en la Base de Santa Lucía.

Anteriormente Pedro Torres ya había trabajado con el cantante en dos videos, “Yo que no vivo sin ti” y “Cuando calienta el sol”, entonces Luisito Rey y El Sol le piden haga una tercer video y resultó ser “La incondicional”, cuyo concepto nació de una película que el productor vio, Escape to Athena”, protagonizada por Roger Moore.

“El entonces secretario de la Defensa Nacional (Sedena) Antonio Riviello Bazán, venía de ser agregado cultural del México en Italia, entonces estaba muy sensibilizado con los temas de mercadeo y marketing, le pedí una cita, nos recibe, platicamos, escuchó el tema le encantó y nos dijo que sí, siempre y cuando respetáramos al dedillo las reglas y los horarios del Colegio Militar”.

Contrario a lo que han declarado otros allegados a Luis Miguel, Torres aseguró que éste no tuvo tiempo de recibir un entrenamiento para las escenas de acción en el video y como todo joven temerario, hizo rápel y saltó de una plataforma de 10 metros sin preparación.

Por increíble que parezca, el mayor problema para el intérprete fue el cortarse el pelo, porque a sus 18 años era parte de la imagen que lo caracterizaba, entonces Marco Rosado, su peluquero de cabecera, lo resolvió realizando un recogido que no se notó en las imágenes.

“Para mí ha sido un parte aguas haber trabajado con Luis Miguel en este video. Es increíble que cuando hay una buena letra y melodía como es la del maestro Juan Carlos Calderón y una interpretación como la de Luis Miguel, cómo llega a ser inspirador, me contaba el secretario de Defensa que gracias a Luis Miguel y a este video, se rompieron récord de inscripciones voluntarias para hacer el Servicio Militar ese año. Me da mucho gusto cuando hago algo con los militares y que alguien me diga, yo me inscribí gracias a este video, y hoy son ya personal del Estado Mayor Presidencial”.