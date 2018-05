[email protected]

Con sátira, crítica social y música en vivo se da forma a Finísimas personas, obra que Tiaré Scanda escribe, dirige, actúa y que estrenó el 23 de mayo en el Foro Shakespeare.

En entrevista, la actriz destacó que la gama de personajes que se maneja sobre la tarima es resultado de la variedad de gente de diferentes estratos sociales que quería ver.

“No se trata de señalar a alguien irresponsable. En cualquier nivel social hay gente que se relaciona de manera violenta con su entorno. Es una invitación a vernos en el espejo”.

Sobre la temática que aborda con esta puesta, Scanda destacó que su objetivo principal es entretener.

“Cuando vas al teatro, buscas pasar un buen rato. Es decisión del espectador si quiere buscar más profundidad o sólo divertirse. El teatro siempre deja que el espectador lo viva de distinta manera”.

Uno de los tópicos sobre los que la obra satiriza es el mundo del espectáculo, un aspecto que ha cambiado drásticamente para quien fuese Elena Olivares en el melodrama de los 90, Muchachitas.

“De unos años para acá se generó este término de ‘los famosos’, que me parece patético. Antes eran ‘los artistas’, luego ‘los famosos’ porque no importa que no sepan hacer nada”.

“Hay una necesidad de mucha gente por ser vista. Hacen cualquier ridiculez para subir un video a la red y existir por las razones equivocadas”

Tiaré destacó que incluso antes de la aparición del Internet, el oficio artístico ya se veía afectado.

“Desde la aparición de los programas de chismes, ya no importaba que el que conducía el programa fuera un reportero estudiado o que el invitado fuera o no un artista”.

“También se normalizó la violencia, el sexismo y estamos tan acostumbrados a ello que ya no detectamos qué tan decadente es cuando vemos a estos conductores destruyendo la reputación, la carrera o la vida personal de una persona”.

La actriz, que el año pasado participó en la película Todos queremos a alguien, también hizo mención de lo fugaz que es ahora la información y el contraste que se genera entre distintos temas.

“Ahora todo es desechable. La gente ve en medio segundo en Twitter cómo asesinaron a una mujer, y en seguida ve que se estrenó una película. Parece que nada importa”.

“Con este show queremos encontrarle el gozo a la vida, pero que no se nos olviden cosas como los feminicidios, los desaparecidos. No podemos vivir como si no pasara eso”.

Al término de la función, la dramaturga agradeció a quienes la hicieron posible, además de detallar el propósito de la misma.

“Ojalá se hayan divertido. Esa era la misión principal, aunque podrán percibir que también tenemos la necesidad de decir cómo nos sentimos sobre cómo esta nuestro país. Creemos que si nos reímos y lo cantamos es más fácil hablar de ello”.

La directora ofreció, reconocimiento para el portal de noticias Animal Político, la compañía de maquillaje MAC; su staff de producción compuesto por Mariano Villarello (coreografía), Félix Arroyo (escenografía) y Daniel Arroyo (vestuario), además del actor Arturo Barba.

Finísimas personas se presentará en el Foro Shakespeare hasta el 30 de agosto.