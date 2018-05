El actor Matthew Lewis, quien interpretó a Neville Longbotton en la saga de “Harry Potter”, sorprendió a sus seguidores al revelar que ya es un hombre casado.

En un tuit en su cuenta oficial, Lewis publicó una foto vistiendo traje, al lado de su esposa, la bloguera Angela Jones, quien luce vestido blanco.

“No sólo me perdí a los Arctic Monkeys en Los Ángeles, sino que cuando estaban actuando en Italia no pude ir porque a esa misma hora estábamos mi esposa y yo casándonos”, escribía a modo de broma. “¡Estoy que echo humo!”, escribió junto a la romántica fotografía.

El representante del actor le confirmó a E! News en diciembre de 2016 que la pareja se había comprometido. Lewis le pidió matrimonio a su ahora esposa en la Torre Eiffel.

“Los dos están muy felices. Ellos se conocieron en julio y se entendieron de inmediato”, dijo el representante en un comunicado publicado en aquel entonces.

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa

— Matthew Lewis (@Mattdavelewis) 28 de mayo de 2018