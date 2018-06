Uno de los papeles que más han llamado la atención tanto en la serie de Luis Miguel como fuera de ella es el de Marcela Basteri, madre del cantante. Es por ello que al momento de buscar a alguien que cumpliera fielmente con el perfil, los productores de la serie no dudaron en confiar en el trabajo de la actriz de nombre Anna Favella.

Aunque no es originaria de Carrara, en Italia, la joven sí es italiana. oriunda de Roma y con 34 años cumplidos, ha llamado la atención desde su primera aparición en la serie.

Pero antes de participar en este proyecto, Favella ya era ampliamente conocida por su trabajo en otras series, como la italiana “Terra Ribelle” (que en castellano se llamo Tierra desafiante o Tierra rebelde), en la cual fue tan del agrado su personaje e interpretación que tuvo la oportunidad de participar en las dos temporadas que se hicieron de la misma entre 2010 y 2012.

Pero su capacidad interpretativa no se ha limitado a la pantalla chica o a plataformas. La actriz también ha participado en más de 15 puestas teatrales de gran éxito en su natal Italia como Amianto, La terra desolata, o Walking on the moon.



Además de teatro y televisión, Favella también incursionó en el séptimo arte en el año 2013, al ser parte de los actores que participaron en la cinta Mr. América, un thriller italiano en donde encarnó a una joven directora de una galería de arte en donde muchas personas caen rendidos a sus encantos.

Además de compartir fotografías en donde se ve personificando a la mamá de Luis Miguel, la joven actriz también comparte fotos de su día a día en donde lo mismo se le ve disfrutando con amigos, tomando café, de sus viajes o dando vida a otros personajes.