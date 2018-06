La pelea entre los raperos Drake y Pusha T ha llegado esta semana a niveles insospechados. Todo inició con una canción de Pusha T, donde insinuaba que Drake no escribía sus canciones.

Drake le contestó de inmediato con otra canción llamada “Duppy Freestyle” en la que hablaba sobre su propio éxito, la relación de Pusha T con su prometida, Virginia Williams, y burlándose de su consumo de drogas.

La respuesta de Pusha T no se hizo esperar. “The Story of Adidon” que está repleta de acusaciones y revelaciones muy fuertes sobre Drake. Primero desliza que el rapero podría tener un hijo con la actriz de cine para adultos Sophie Brussaux, se burla de su música e incluso menciona la esclerosis múltiple que sufre el productor de Drake, Noah “40” Shebib, desde los 22 años.

Además de ello, Pusha T utiliza como portada para este nuevo tema una foto de Drake en la que este aparece con la cara pintada, haciendo ‘blackface’, lo que ha encendido más la controversia.Ver imagen en Twitter.

Please stop referring to this picture as “artwork”…I’m not an internet baby, I don’t edit images…this is a REAL picture…these are his truths, see for yourself https://t.co/gd6vRS3HM8 pic.twitter.com/2el58HEZ8F

— King Push (@PUSHA_T) 30 de mayo de 2018