Han pasado casi tres años desde que One Direction anunció su separación temporal para que cada uno de sus integrantes se enfocara en sus proyectos en solitario pero, ¿estarían abiertos para un reencuentro?. En entrevista con EL UNIVERSAL, Liam Payne, quien se encuentra de visita en el país para promocionar su más reciente sencillo “Familiar”, explicó lo que piensa de eso y de la música de sus antiguos compañeros.

“Me sorprendió mucho el estilo que Harry ha ido adquiriendo, nunca tuve oportunidad de escucharlo haciendo falsetes, tal como lo hace en su canción (Sing of the times) y eso era algo que no sabía que podía hacer así que verlo hacer eso fue muy cool. Creo que Niall siempre está en medio de su sonido y el de One Direction así que su estilo siempre estará en el mismo eje de lo que el grupo era y esa fue su forma de tomar las cosas, Louis haciendo música dance fue algo que no vi venir, pensé que haría algo más estilo indie, he escuchado su álbum y me parece genial, pero nunca pensé que haría ese tipo de música”, afirmó.



Payne, quien lanzó el sencillo “Familiar” acompañado de J Balvin, expresó que trabajar tan cerca de la mano del colombiano le permitió ver la pasión que siente por la música latina y cómo se ha vuelto una gran inspiración para él. “Trabajar con J Balvin ha sido una experiencia increíble y un sueño hecho realidad, somos muy parecidos pero creo que yo hablo más que él aunque también él es más tranquilo, más callado y parece que está en su mundo la mayor parte del tiempo pero es muy gracioso y agradable.

“Al ver su éxito me siento muy honrado de poder trabajar tan cerca de alguien así, ha ganado premios como álbum del año, estar en número dos de Spotify y hace poco hicimos una entrevista juntos y verlo hablar de la pasión que tiene por la música latina y lo que quiere lograr con ella, pensé “ese chico está haciendo su trabajo y levantando la bandera por el regaetón y la música latina ahora”, y eso es fantástico. Quiero encontrar la misma pasión por el tipo de música que yo quiero hacer”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si le gustaría trabajar con otros artistas latinos, ahora que ha trabajado con J Balvin y ponerle como referencia a Maluma, Payne se muestra sorprendido y afirma: “Esa es una gran idea, tengo que pensar en eso. Hay muy buenos cantantes, está un chico llamado Sebastián Yatra, platiqué con él la noche de los premios MTV sobre hacer algo juntos y me dijo que me enviaría algunas canciones”.

Payne no descarta que los integrantes de One Direction vuelvan a estar juntos en un mismo escenario, pero le gustaría que cuando eso pasara, tanto él como sus compañeros hayan logrado sus sueños y posicionarse en la música de manera individual.

“Creo que estaremos juntos eventualmente y escucho a muchas personas pedirlo pero siento que mientras más pronto regresemos, peor podría ser ese regreso. Este es el único momento en que los miembros de One Direction podemos crecer y desarrollarnos más, para así eventualmente poder ofrecer un gran concierto, no solamente con la parte de la banda, tendríamos las canciones de Niall, las de Harry, yo haciendo mi sonido tan extraño y diferente y todo eso en un concierto sería asombroso. Como una celebración a lo que es One Direction y las diferentes cosas que logramos hacer, lo cual espero que sea masivo”, finalizó.