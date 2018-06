Si bien actualmente atraviesa un gran momento personal y profesional, hace unos años la vida de Nicole Kidman estaba regida por el deseo de convertirse en madre y la imposibilidad para lograrlo. En una entrevista con la publicación Tatler, la ganadora del Oscar habló de la angustia irreparable que le ocasionó el haber perdido dos embarazos cuando estaba en pareja con Tom Cruise, con quien estuvo casada de 1990 a 2001.

“Conozco el anhelo. Ese anhelo. Es un anhelo enorme y doloroso. ¡Y la pérdida! Sobre la pérdida de un aborto espontáneo no se habla lo suficiente. Es un dolor masivo para ciertas mujeres. Hay una enorme cantidad de dolor y una enorme cantidad de alegría, por otro lado. La otra cara de tener que pasar por tanto anhelo y dolor para llegar hasta la sensación de ‘¡Ahhh!’ cuando tienes un hijo”, expresó la actriz, para luego entrar en detalles sobre su experiencia. “Tuve un aborto espontáneo al final de mi matrimonio, y tuve un embarazo ectópico al comienzo. Fue increíblemente traumático para mí”, recordó. Durante su matrimonio, Cruise y Kidman adoptaron a dos hijos, Connor e Isabella.

Por otro lado, la actriz Nicole Kidman reveló que no habla mucho sobre ese momento de su vida – previamente lo había hecho para la revista Marie Claire, hace once años – “por respeto a Keith [Urban]”. La protagonista de Big Little Lies se casó con el músico country en 2006 y hoy son padres de dos niñas: Sunday Rose Urban, de 9 años, y Faith, de 7.