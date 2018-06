La actriz inglesa Eunice Gayson, conocida por haber sido la novia de James Bond en las dos primeras películas del agente secreto 007, falleció ayer a los 90 años, ha informado hoy su cuenta oficial de Twitter.

En el mensaje en la red social, se recuerda a la intérprete como “una dama increíble que dejó un recuerdo imborrable en todos aquellos que la conocieron”.

Los productores de la saga cinematográfica, Michael G Wilson y Barbara Broccoli, rindieron tributo a la artista en la cuenta oficial de Twitter de la marca James Bond.

“Estamos muy apenados por el fallecimiento de Eunice Gayson, nuestra primera ‘chica Bond’, que interpretó a Sylvia Trench en ‘Dr. No’ y ‘Desde Rusia con amor'”, escribieron ambos, al tiempo que ofrecieron las condolencias a la familia.

Comment from Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are so sad to learn that Eunice Gayson, our very first ‘Bond girl’ who played Sylvia Trench in DR. NO and FROM RUSSIA WITH LOVE has passed away. Our sincere thoughts are with her family.” pic.twitter.com/W0UOcDEuZq

