Alan O’Neill, actor irlandés que participó en la serie “Sons of Anarchy”, fue encontrado muerto en su departamento. Tenía 47 años.

De acuerdo con “TMZ”, el cuerpo fue encontrado en el pasillo de su departamento por su novia, el miércoles por la noche.

O’Neill, según el mismo sitio, tenía un historial de problemas del corazón, era fumador y también tenía una historia de abuso de alcohol y drogas.

Las autoridades no creen que se trate de un asesinato, pero se esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte.

At #wisdomtree #hollywood lake… Hope to find some wisdom lol pic.twitter.com/sSyID6TYLQ

— Alan O’Neill (@AlanONeill19) 17 de octubre de 2016