En el capítulo siete de la serie Luis Miguel nos mostró cómo el cantante enfrentó con su padre, Luisito Rey, por cuestiones monetarias.

Supimos que Luis Rey no pagó impuestos a Hacienda y Luis Miguel debía 20 millones de dólares, por lo que estaba en riesgo de ir a prisión.



En redes sociales no se hicieron esperar las burlas y comentarios, sobre todo hacia Luisito Rey.

Se usó mucho el momento en que Luis Miguel le dice a su padre “salte de mi vida” para hacer memes.

Cuando alguien me dice que no le gusta la serie de Luis Miguel. #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/huTI46sU9p

El SAT no perdona No pongas nada a tu nombre ¿El hermano de Luis Miguel se apellidará Durazo? Luisito Rey se supera nuevamente como una mierda de persona. El chavo del 8 se grabó en Italia #LuisMiguelLaSerie

– No Me gustan las Papas Fritas – pic.twitter.com/9TPpsfdi5J

– Pedimos pizza? – No me gusta, muy grasoso – pic.twitter.com/mvt1XfImWY

“Es que me dan asquito los tacos de tripa” pic.twitter.com/4AfYBHsMsI

Él: no me gutan los memes

Yo: salte de mi vida like #LuisMiguel #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/ZCZF3rypLQ

— Zyan Renata (@_Sweet_Brownie) 4 de junio de 2018