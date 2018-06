Como tuvieran su propio concierto, fans del cantante Harry Styles corearon canciones con el anhelo de verlo regresar al hotel dónde se hospeda en la Ciudad de México. Pero no sólo fueron las del británico, también se echaron palomazos como “Cielito Lindo”, “El Mariachi Loco” y otros temas de Juan Gabriel.

Un grupo jóvenes contrataron un mariachi por 2,200 pesos. Se organizaron primeramente a través de un grupo de whatsapp para pagar cada uno 45 pesos y luego lo contrataron a cuatro músicos que tocaron durante una hora.

Aunque el cantante había salido en su camioneta y no regresó por la tarde, alrededor de las 19:00 horas llegó la serenata que habían organizado sus fans, por lo que la mejor opción fue cantar temas mexicanos con la esperanza de que el ex integrante de One Direction regresara.

Muchos fans aguardaron más de diez horas con regalos desde flores, carteles y hasta banderas de la comunidad LGBT+, pero Styles salió sin detenerse rumbo al Palacio de los Deportes para hacer el soundcheck de los dos conciertos que ofrecerá este fin de semana.

Mariana, de 17 años, llevaba desde la mañana esperando, entre sollozos le dijo a sus amigos: “nadie ha hecho lo que yo, llevo todo el día llorando de la emoción”. Pretendía esperar las horas que fueran necesarias para verlo.

Los rumores entre los seguidores provocaron que varias veces se emocionaran al ver entrar camionetas de otros huéspedes del hotel, ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma; también a esperar hasta que fuera necesario, aunque muchos iban acompañado por sus padres y tuvieron que dejar el lugar alrededor de las 21 horas .

El cantante se presentará en el Palacio de los Deportes hoy y mañana como parte de su gira Live On.