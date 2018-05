La mañana de este lunes se dio a conocer a la cantante neozelandesa Lorde como la primera participante confirmada para la edición 2018 del Festival Corona Capital.

En la cuenta de Twitter @Corona_MX se colocó una imagen con una localización.

Se explicó que en ese punto estaría el primer acto confirmado y se pidió a los usuarios que enviaran fotografías.

Al buscar la ubicación se encontraban unas mamparas con el nombre de Lorde.

La intérprete neozelandesa presentará en el Corona Capital su álbum 18, titulado Melodrama.

El festival Corona Capital tendrá lugar el 17 y 18 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Luego de confirmarse que la cantante estará en el evento, también se dio a conocer que Robbie Williams y New Order formarán parte del festival.

A través de un video se dio a conocer a los fanáticos del encuentro musical que tendrá lugar el 17 y 18 de noviembre.

Nine Inch Nails, MGMT, The Chemical Brothers e Imagine Dragons también participarán en el Corona.

La preventa de boletos inicia el 5 de junio y la venta general tendrá lugar a partir del 7 de junio, con la opción a adquirir el abono de dos días.

Completan la lista de los demás músicos que tocarán: Arizona, Jai Wolf, Superorganism, Clairo, Mercury rev, K. Flay, Pond, Friendly Fires, Petit Biscuit, The Neighbourhood, Jenny Lewis, Borns, Panic! At the disco, Manic Street Preachers, Bastille, The Kooks, Chvrches, Deadcab for cutie, The war on Drugs, MGMT, New Order, Khalid y Odesza.